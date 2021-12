El mes de diciembre ha representado en nuestra cultura y nuestras tradiciones un tiempo donde la familia cobra mucha importancia. Pero no para todos resulta igual. Algunos de nosotros pudiéramos desear que lleguen las fechas porque es tiempo de reunión, de convivencia y de alegrías. Pero para otros nos pudiera representar estrés e inconvenientes.

Me toca escuchar a muchas parejas con discusiones alrededor de la Noche Buena y el desacuerdo de estar con la familia del otro, o tener que turnarse para estar con ambas familias. En ese sentido, esa reunión familiar ya comienza con disgustos. Para otros, la reunión familiar se convierte en una obligación y no siempre es deseada. No todas las familias tienen lazos de armonía y buena convivencia, de manera que en esas ocasiones en que se siente la obligación, cuando surge el deseo de no asistir o el disgusto ante la idea, después se acompaña de culpa por sentirlo y la obligación aumenta; asistimos por la culpa pero no por el deseo de hacerlo. Es muy común, porque es natural, que la reunión familiar saque a flote las dinámicas que antes ya nos habían lastimado.

Entre las principales causas para no disfrutar estas fechas familiares yo he recogido un buen inventario al escuchar a mis consultantes a lo largo de varios años ya. Y aun cuando queremos darle a la Navidad la connotación trascendental que debería tener, con el sentido espiritual y religioso que cada quien le otorgue, no podemos dejar de ver y considerar que hay realidades y que en medio de nuestra humanidad ocurren. El estrés que ocasiona a la familia ese sentimiento de compromiso por cumplir con los regalos a la familia, y lo que esto implica para la economía familiar. La convivencia familiar también saca a relucir sentimientos guardados por algunos miembros de la familia.

Ojalá que podamos vivir estas fechas de manera consciente y enfocados en el verdadero sentido de una reunión familiar, y considerando lo que estas fechas nos invitan a hacer: agradecer y confiar en la esperanza de una vida mejor.

¡Felices fiestas!