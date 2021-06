Felicidades a todos los papás

Como todos sabemos, se ha otorgado siempre un peso específico muy elevado a la figura de la madre, por evidentes razones: Es la madre quien ha llevado al hijo en su vientre y es a ella a quien ese hijo necesita en sus primeros tiempos de la vida. Y aun cuando es a la madre a quien necesita, desde tempranas edades el niño interioriza la imagen del padre como algo muy valioso y necesario. Cómo no habría de ser así, si cada persona se ha formado desde dos orígenes: es mitad su mamá y mitad su papá.

Una cosa es hablar del rol del padre y lo que es el deber ser de los padres, y otra cosa es la realidad. El papel del padre en la familia tiene un gran peso. Desde el momento de que el hijo llega al mundo, su función es el soporte que él brinda a la madre. En la medida en que un padre asume su responsabilidad frente a su hijo, mejor comprenderá la importancia de que sea su madre quien pueda sentirse apoyada para que a su vez ella pueda ofrecer el soporte a su hijo. En etapas posteriores, el papel de padre es cada vez de mayor involucramiento, sobre todo con el juego. Padres que participan de acuerdo a las etapas del niño son padres que permanecerán presentes en la vida de su hijo. No es raro encontrar en la consulta privada a personas que nombran a un padre ausente, pero no por no haberlo visto en casa, sino por no haber experimentado su participación en la vida del niño.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Cuál es el verdadero valor del padre en una familia? Ser el complemento en la educación, el soporte en la familia, el que brinda certezas y seguridad; quien ofrece a los hijos un escenario de un mundo seguro y brinda oportunidades de desarrollo. Ser el ejemplo que muestra el camino, no necesariamente con una fortaleza que no posee, pero mostrando con honestidad su debilidad y siendo consciente de resolverlo. Parece una lista imposible, sin embargo, hay que reconocer lo que es y nombrarlo.

Síguenos en