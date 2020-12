Pronto será Navidad, el día que el mundo cristiano celebra que hace 2020 años nació el hijo de Dios hecho hombre, con el gran significado de ese nacimiento: la salvación de todos los hombres. Es así como se concibe la Navidad, es así como se nos invita a vivir esta fecha, tomando conciencia de que hubo alguien que envió a su más amado tesoro (un hijo) a morir para que otros se salvaran. Me gusta considerar esta creencia como una invitación para pensar que con el nacimiento de un niño se inicia también un camino de salvación para otros, sus padres en primer lugar.

Cuando ha nacido un hijo, sus padres comienzan el camino de la paternidad. Un hijo nos hace padres… antes no lo éramos. Pero además, el hijo pone a prueba muchos aspectos de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de nuestras habilidades; de hecho, nuestros hijos no solamente nos ponen a prueba, también nos enseñan y nos “obligan” a prepararnos, a saber, a conocer más sobre aspectos de educación. Como lo hemos escuchado, “los hijos son nuestros más importantes maestros”. Con la llegada de un hijo, nuestro mundo se mueve, y así como ese día del nacimiento del hijo de Dios el mundo cambió para siempre, así el mundo de todas las parejas cambia para siempre cuando llega su hijo. No solamente los padres hemos dejado atrás una etapa de vida, sino que entramos a otra con escasos recursos y grandes expectativas… eso sí, ¡llenos de esperanza y de amor!

Estoy convencida de que lo más bonito de la Navidad la aportan los niños. Pareciera que la Navidad es para los niños, y yo creo que esto tiene su razón de ser porque el motivo de esta celebración tiene su origen en un niño también. Celebremos con ello el nacimiento de cada uno de los niños que habitan en nuestros hijos, tengan la edad que sea, para nuestra propia salvación. Y así celebremos la fecha. ¡Feliz Navidad! Plena de Salud y en sana distancia.