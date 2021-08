Hablemos de las emociones

Actualmente el tema de la salud es un tema que nos tiene preocupados y ocupados a la mayoría de nosotros.

La situación que vivimos en el mundo entero por el tema del virus que ha ocasionado tantos contagios, tantas muertes y tanto miedo, nos alcanza a todos. Y en el tema de la salud es importante que no asociemos la salud solamente a nuestro cuerpo físico, sino también a nuestra parte emocional. Los seres humanos no somos solo el cuerpo, y a lo largo de muchas generaciones ha sido frecuente que las emociones no tengan un lugar importante de atención, sino que, por el contrario, se les evita, se les juzga, se les reprime.

Son muchas las formas que hemos empleado a lo largo de generaciones y generaciones para reprimir emociones.

Cuando fuimos niños y algo nos enojaba, podíamos quizás recibir el regaño de los padres y el señalamiento explícito de “no te enojes”, o bien, la reacción de ellos podía ser tan desbordada ante nuestro enojo que preferimos guardarnos nuestro enojo y no sacarlo como una manera de protegernos. Quizás nos reprimieron con gritos, pero quizás no hubo gritos sino reacciones que nos provocaban dolor y que nos traían el mensaje de que no estaba permitido enojarse, o llorar, o sentir miedo y manifestarlo.

A veces los padres envían miradas que generan vergüenza o culpa, a veces dejan de hablar a los hijos, o también envían al cuarto al niño “hasta que se calme”, con el único resultado de que el niño se “traga” lo que está sintiendo para recomponerse y poder regresar a insertarse en la dinámica permitida en la familia.

Los tiempos que vivimos están ocasionando que afloren muchas emociones.

No es el objetivo de esta columna dar soluciones a la situación que vivimos, pero sí invito a la reflexión y a la toma de consciencia de lo importante que es que tanto los niños como los adultos reconozcan sus emociones y puedan nombrarlas.

