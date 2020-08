La comunicación y su gran poder

Recientemente en una charla en línea que impartí surgió un asunto que encuentro muy valioso de analizar.

El tema de la charla era la importancia y el poder que tiene la comunicación, sobre todo en el ámbito de las relaciones interpersonales. Cualquier situación que en una relación surge que se convierte en un conflicto, o que lastima al otro, tiene que ver con la comunicación. Y no solamente por lo que decimos, sino, como lo mencionaba ya en mi charla, por la forma como lo decimos, o por lo que no decimos y que no sabemos que sí es importante, o por lo que callamos aun sabiendo que es importante. Aun más por aquello que decimos y sabemos que convendría no decir. La comunicación tiene un poder enorme para lastimar e incluso para destruir relaciones.

Por otro lado, es necesario saber también, a manera de buena noticia, que así como lastimamos a las personas y a las relaciones con la comunicación, de la misma manera podemos restaurar las heridas y las relaciones también con la comunicación. En principio, es un tema de lógica. Pero en el fondo, es necesario contemplar lo sensibles que somos como seres humanos a la comunicación.

Tenemos necesidades básicas, todos queremos ser entendidos, ser vistos como quienes somos, y de muchas maneras nos sentimos lastimados cuando, por ejemplo, como niños escuchamos que nos dijeran “eres un tonto”, ya que de eso es un atentado a nuestra imagen, y sobre todo al concepto que tenemos de nosotros mismos. Si eso escuchamos, y sobre todo de parte de personas tan importantes como son los padres, entonces lo tomamos como verdadero. Pero una vez que vamos creciendo vamos cayendo en cuenta que ellos no nos vieron como las personas que éramos. Solo vieron nuestras conductas torpes típicas de los niños; vieron nuestras conductas, y por ellas nos etiquetaron, dejando de lado nuestra verdadera esencia. Es así como nos dejaron de ver como realmente somos. Es así como salimos lastimados.

Y como la forma de comunicarnos es muy aprendida, pues es muy fácil comprender que es inconsciente. Lo que decimos o no decimos es porque lo tenemos muy aprendido. Y para poder reparar o restaurar una relación es necesario, por lo tanto, hacer consciencia. Darnos cuenta de lo que hemos lastimado y desaprender, para poder acceder a una nueva mirada y formas de comunicarnos.