La crítica y la autoestima

Mucho se habla de que los demás son nuestros espejos, y también en el argot de la psicología se dice que “lo que te choca te checa”. Así pues, si hay algo de alguien más que te choca, ya puedes comenzar a revisar en qué te checa a ti, en qué parte oscura de tu personalidad está y no la has reconocido. Y siendo esto así, qué buena oportunidad nos dan los demás para conocernos mejor.

A veces criticamos y hablamos mal de los demás, y les adjudicamos atributos que lastiman y que faltan al respeto que todos merecemos. Es como si al hablar mal de los demás, por ello nosotros fuéramos mejores. ¡Nada más falso y engañoso! Hablar mal de los demás es hablar de nosotros mismos. Nadie da lo que no tiene… si hablas mal de alguien, seguramente es tuyo. No lo dudes.

Y lo peor no es solamente cuando se critica; lo peor es cuando eso que se critica se ha convertido en un chisme. Si las personas pudieran tomar conciencia del daño que puede causar un chisme quizás se mostraría un mayor respeto por la intimidad de los demás. Porque eso es el chisme: irrumpir en la intimidad de otros y ponerse en el lugar de juez, para dejar entrever que se siente superior al otro de quien se habla. Con ello, además, hace alianzas con otros que disfrutan de los chismes y eso le da una sensación de tener muchos “amigos”.

¿No le parece a usted, lector, que ya hay suficiente allá afuera que destruye, como para incorporarle a nuestra vida más cosas que no construyen? No vale la pena. Me queda claro que cualquier cosa que alguien diga de otros, no le pertenece al otro, sino a quien lo dice.

Sería muy bueno que enseñáramos a nuestros hijos a no participar de los chismes y a que sepan, desde ahora, que cuando alguien dice algo “feo” de ellos, ese comentario no le corresponde. Que se lo deje a quien lo dijo. Sería bueno que desde pequeños los niños supieran cómo hacer caso omiso de los chismes, pues ello redundaría en varios beneficios, entre ellos que no se lesionaría su autoestima y, además, aprenderían a no decirlos.