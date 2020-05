La esperanza vence al miedo

El título de esta columna corresponde a una frase que recientemente escuché. Y al

escucharla resonó en mis creencias y en mi trabajo, ya que el miedo es una de las

principales emociones a las que nos enfrentamos las personas a lo largo de la vida. Y ni qué decir de estos momentos que ahora estamos viviendo, esta circunstancia de la

pandemia. El miedo ha sido una emoción que se ha presentado en la mayoría de las

personas, no solamente por la pandemia en sí misma, sino por lo que todo esto implica y ha implicado. Si hay niños que están haciendo actividades escolares, los padres han tenido que hacer las funciones de auxiliares de los maestros, y esto provoca mucha frustración.

La esperanza nos puede ayudar, una esperanza que no tiene que ver con la fantasía o la negación. No se trata de negar nuestras circunstancias, se trata de saber que esto va a pasar y la vida volverá a tomar su ritmo, seguramente otro tipo de ritmo, y ver cómo convertimos esta situación ahora en una oportunidad para construir mejores relaciones con nuestros hijos, pareja, padres, hermanos.

Sé que esta cuarentena no es igual para todos. Aun cuando lo que está sucediendo es lo mismo para todos en el mundo, cada país, cada estado, cada familia, tiene diferentes circunstancias. Para algunos puede estar resultando una experiencia cómoda, pero para otros no, porque depende de si viven solos, o si viven dos, o si son muchos más los que conviven. Quédate en casa si no es necesario que salgas, y si es necesario que salgas de casa, toma las precauciones que te garanticen tu propia seguridad y la de los demás. Debemos recordar que la seguridad de los demás es ahora nuestra propia seguridad. Es la forma de garantizar que esta situación termine lo más pronto posible. Deseo que puedas generar esperanza que venza todos los miedos.