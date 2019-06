Las adicciones y la infancia

Recientemente impartí una charla sobre el origen de las adicciones desde el enfoque de la terapia de contención. ¿Dónde se “gesta” la adicción? El enfoque de esta terapia contempla a la crianza de los niños desde las primeras etapas de su desarrollo como la plataforma vital desde donde después el adolescente sale a enfrentarse a la vida. Desde esta mirada, comprender el presente de una persona requiere de hacer un recorrido con la historia de vida de manera de comprender lo que se ha experimentado en su infancia. Siendo así, puede quedar claro como es que una infancia deficiente de atención, disponibilidad emocional y satisfacción de necesidades básicas, predispone al infante a que en el futuro busque de manera inconsciente cómo satisfacer esas necesidades, al precio que sea. Y de esta manera, las adicciones son una opción para ello.

No obstante, una crianza sana en la que el niño crece con necesidades suficientemente cubiertas, no garantiza de manera definitiva que una persona caiga en las adicciones. Si bien la crianza puede ser un factor de protección, o de riesgo, hay muchos otros factores. Hay incontables estudios alrededor del tema, innumerables mediciones, entrevistas y análisis para comprender el origen de las adicciones, y todos convergen en que entre los factores más importantes están la genética, el ambiente familiar, el ambiente social (de los amigos), la presión de los amigos, la falta de información y otros más. En este tema me parece de suma importancia hacer conciencia de cómo algunas de las adicciones pueden ser socialmente aceptadas, como es el consumo de alcohol. Los niños pueden comenzar a beber alcohol porque inicialmente los hace sentir mejor o porque pueden evadirse de sus problemas por un rato.