Las vacaciones, una oportunidad

Sé que no es fácil que la mayoría de los padres de familia con hijos en edad escolar pensemos que las vacaciones son un tiempo de gozo. Claro, para algunos es un descanso de las prisas de la mañana apurando niños para vestirse y desayunar, y salir a tiempo para llegar a la escuela. Para otro padres, también representa un descanso no tener que estar “encima” de los niños para el cumplimiento de tareas y otras actividades extraescolares. Sin embargo, contar con los niños en casa requiere para los padres una atención y un esfuerzo que en ocasiones no alcanzamos a tener.

En mi consulta particular atiendo una buena cantidad de casos de padres preocupados por la pasividad, o la agresividad, el estrés o el nerviosismo de sus hijos. La mayoría de los padres solemos querer atender estas manifestaciones de los niños como conductas para corregir, pero no vemos que estas manifestaciones son solamente síntomas de necesidades que no tienen cubiertas. Porque lo más difícil es cubrir la necesidad de estar disponibles para los hijos desde el punto de vista emocional.

Los padres queremos pensar que la escuela resolverá muchos de los asuntos que nuestros hijos presentan. Como si quisiéramos que la escuela se hiciera cargo no solo de la exigencia académica, sino también de la contención afectiva. Creo que debemos hacernos cargo de las necesidades de nuestros hijos, y dejarle a la escuela la promoción de la socialización, la exigencia académica y la divulgación cultural. Pero el resto de los temas formativos corresponden a la familia.

Las vacaciones son una gran oportunidad para que los niños puedan sentir la contención en casa, en familia. Desarrollar actividades que les permitan sentirse, compartir actividades que no solamente sean de compañía y supervisión, sino de opciones de intimar y hablar de cada uno.