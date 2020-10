Los padres se equivocan

A través de mis estudios y mi intensa vida académica he podido aprender muchas cosas sobre la naturaleza humana y el sustento de sus comportamientos. Y todo eso que he comprendido lo he podido comprobar a través de mi práctica en la consulta privada y los encuentros con otras personas. Indudablemente lo que nos pasa como seres humanos, cómo vivimos, cómo interpretamos la vida, cómo sentimos y cómo reaccionamos, y cómo nos vamos configurando nuestro entorno, puede comprenderse mejor cuando vamos armando el intrincado rompecabezas que es nuestra vida, comenzando con nuestra crianza.

No es fácil que podamos reconocer que en esos primeros tiempos de nuestra vida se sentaron las bases de lo que sería de nosotros en el futuro. Cuesta trabajo pensar que los primeros años de vida tuvieron tanto que ver con lo que hoy somos y cómo nos mostramos. Y es que de esos primeros años de vida no tenemos grandes recuerdos. Pero no recordarlos no significa que no cuentan.

La crianza saludable tiene que ver con que los niños cuenten con padres que están disponibles para ellos, no únicamente en el aspecto de su presencia física, sino que estén disponibles de manera emocional para sintonizarse con ellos y poder cubrirles esas necesidades emocionales de las cuales dependerá su personalidad. Sin embargo, es importante considerar lo que todos sabemos: que no existen los padres perfectos, que como padres nos equivocamos, que no siempre estamos disponibles y que vamos a fallar. Esta consideración no elimina el hecho de que lo mejor que puede pasarle a un niño es que obtenga una buena calidad de presencia, que le brinde seguridad y certeza de que el mundo es seguro. Que le confirme que es una persona valiosa.

Entonces, como padres, es importante considerarlo: vamos a fallar, pero nuestros hijos necesitan sentirse atendidos, sentirse valiosos. Y hay soluciones: solo se trata de restaurar los errores, las faltas. Tenemos manera de hacerlo, porque podemos pedir disculpas, decir lo siento, volver a ellos, abrazar, jugar, verlos, comunicarnos con ellos de manera que sepan que nos interesa su bienestar.