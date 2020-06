Mamás en tiempos de pandemia

No puedo dejar de escribir alrededor de esta circunstancia actual. Por mucho que me detenga a pensar en el tema de hoy, invariablemente lo contextualizo en la situación de estar en casa, de no poder salir a otros espacios de mayor intercambio, de no poder desplegar nuestra innata necesidad de vincularnos, de relacionarnos con otras personas. Estamos viviendo de alguna manera un duelo, el dolor de la pérdida de libertades, de encuentro con otros, de lo que recibimos cuando nos encontramos con otros.

Y uno de los roles que más me interesa revisar es el rol de las mamás. ¿Por qué? Porque creo que el ámbito de las mamás es el que más puede prometer los cambios que se necesitan para un mundo mejor. Estoy declarando que somos las mamás quienes podemos lograr muchas cosas en la humanidad, porque toda existencia humana requiere de una mamá. Es la madre a quien un bebé necesita, solamente mamá. Después del periodo del embarazo, un bebé nace y solo requiere una madre suficientemente disponible para él y así ir desarrollándose de manera saludable, no solo en el aspecto físico, sino en el aspecto emocional y mental.

En esta circunstancia de quedarnos en casa para protegernos y proteger a los demás, el mundo emocional de los niños puede estar muy alterado. Pero esto es el reflejo del mundo emocional de los padres. Porque lo que tenemos que tener muy claro es que las emociones que viven los padres, son contagiadas a los hijos. Por eso es tremenda la tarea que tenemos los padres. Porque no solo es nuestra tarea sostener el mundo material, sino también el mundo emocional. Y si en situaciones normales esto no es fácil, menos fácil resulta ahora en que la pandemia y lo que esto ha implicado está tocando diversos aspectos de nuestra vida.

Y ¿cómo dar ahora confianza a las madres? Mi mejor argumento es soltar y confiar. Soltar lo que no podemos controlar y confiar en que podemos con ello. Hacer lo que sí podamos hacer y seguir confiando. Porque si generamos confianza, podemos contagiarla.