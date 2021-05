Obediencia a rajatabla

Queremos que sigan las reglas establecidas en casa y queremos que no contradigan nuestras órdenes. Por un lado, pensamos que es bueno que los niños vayan aprendiendo de obediencia y respeto; por otro, buscamos también nuestra comodidad, ya que con niños obedientes tendremos menos conflictos; queremos que no haya discusiones, que no haya gritos, órdenes no cumplidas y enojos por ambas partes. Creo que la clave de este conflicto que se vive en la mayoría de las familias no es necesariamente la rebeldía de los niños, sino la forma como los padres imponemos la obediencia como una respuesta a una necesidad propia de los adultos.

Una idea de educación. Nuestra idea de educación implica considerar que un niño “bueno” es el que obedece a la primera, que no pide cosas que desea cuando no es el momento (un chocolate antes de comer, un juguete cuando van al supermercado), que no interrumpe cuando los padres están hablando, o que se conforma con la respuesta de los padres aunque sea una negativa. Un niño así se considera un niño bueno, educado y obediente.

Sin embargo, habríamos de revisar qué hay detrás de ese “buen” comportamiento. Todo niño llega al mundo con necesidades y espera que los padres se las cubran. Pero lo más frecuente es que los padres no nos pongamos en contacto con sus necesidades y estemos disponibles para cubrirlas, ya que en la mayoría de las situaciones, cubrirlas nos implica un gran esfuerzo. Así que los niños van acumulando necesidades sin cubrir y llegado el momento demandan de maneras que no nos gustan, sobre todo con llanto o con el coraje manifiesto. Y no podemos con eso, y les negamos su derecho a cubrirlas. Es así que en la apariencia de un niño “bueno”, obediente y sumiso, podría haber algo más grande que no tiene tan buena cara: la represión y el miedo, que después se traducirán en apatía y resentimiento.