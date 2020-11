Protección vs sobreprotección

En la convivencia con los hijos y en nuestro papel como padres es muy fácil que nos invada un sentimiento de compasión y queramos protegerlos, con un deseo de que no sufran. A todos nos ha pasado y creo que es muy comprensible. Sin embargo, es necesario saber que estos impulsos compasivos no ayudan en nada a la formación de la personalidad de nuestros hijos.

Considero muy importante reflexionar. Tanto en el ámbito escolar como en el hogar nuestros hijos tienen responsabilidades que cumplir. Los deberes del hogar, su participación dentro de la familia, así como sus deberes escolares que incluyen tareas y atención a las clases, son actividades que los padres de familia debemos vigilar para que sean cumplidas sin excusas, porque precisamente cuando damos crédito y fuerza a las excusas es cuando vamos fomentando la mediocridad y la falta de autodisciplina.

Es importante tener en cuenta que están en una etapa de formación donde lo que más les va a ayudar no es la sobreprotección, sino la invitación a asumir dichas responsabilidades. Esto no implica castigos ni críticas o amenazas, sino una firmeza y toma de consciencia donde el niño vaya aprendiendo lo importante de cumplirlas. Es así que se forma el hábito. De los contrario, los padres fomentamos el hábito de la mediocridad y no favorecemos en nada el desarrollo saludable del niño.

La vida está esperando, y aunque vivimos ahora tiempos diferentes, llenos de retos, con ausencia de muchas cosas que impregnan la vida, en la que nuestros hijos nos necesitan más cercanos, amorosos y protectores, es importante poder distinguir la protección necesaria de la sobreprotección que limita. No aceptar las excusas y estimular para que los niños tengan y cumplan sus responsabilidades no significa que se está promoviendo que sufran; significa que se les está dotando de las mejores herramientas para enfrentar los sufrimientos que sí se pueden presentar en el futuro.