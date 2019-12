¿Quién tuvo el poder en 2019?

Los deseos y propósitos van dirigidos a tener una vida mejor. Pero la frase “tener una vida mejor” nos sugiere a cada uno diferentes imágenes o escenarios. Para algunos, mejorar su vida representará tener un mejor empleo, como para otros significa la salud de los miembros de su familia.

¿Qué significa adueñarnos de nuestro poder? Cuando permitimos que las conductas de los demás, el ambiente o las circunstancias de nuestro entorno, definan nuestra actitud ante la vida, si “somos” o “no somos” felices, entonces estamos dándole el poder a otros sobre nuestra propia vida. Adueñarnos de nuestro poder significa precisamente saber que solo nosotros tenemos el poder de cambiar alguna circunstancia de nuestra vida. Adueñarnos de nuestro poder es tener claro que todo lo que hacemos y dejamos de hacer es producto de nuestras propias elecciones, de lo que queremos o no, de lo que permitimos o no, y que no somos “víctimas de las circunstancias” o de alguien más.

Para un adulto acostumbrado a sentirse víctima de otros o de sus propias circunstancias, hacer este acto de conciencia e incorporar esta creencia para convertirse en un adulto más responsable puede significar un gran esfuerzo al que habrá quienes rehuyan. ¡Claro, es más cómodo seguir pensando que son los otros los responsables de que nosotros no podamos lograr ciertas metas o tener cierta actitud! ¡Es lo de afuera lo que no nos deja ser felices!

Paremos esto. Yo deseo para todos los lectores de esta columna un feliz cierre de año 2019 y un 2020 lleno de libertad, de elecciones sabias y sanas, y que vayan logrando poco a poco, o de una vez por todas, lo que voluntariamente han decidido cambiar en su vida. Dejar de ser víctima para ser protagonista. ¡Feliz Navidad!