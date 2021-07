Relaciones en riesgo

Relaciones importantes como las de pareja y las de padres e hijos se están viendo amenazadas porque el estrés es un obstáculo que pone a prueba la solidez de la relación. Desde el año pasado que se comenzó con el confinamiento por el tema de salud por el coronavirus, en mi consulta privada se ha incrementado el número de situaciones derivadas de la convivencia intensa que el confinamiento ha provocado. Y es importante reflexionar sobre esto porque en este tipo de relaciones, las fracturas pueden tener impacto para toda la vida.

¿Qué es eso que nos permite tener relaciones fuertes? Básicamente, la comunicación. Hay que saber que no es que haya o no haya comunicación. Se trata de que la comunicación sea de calidad y que conlleve respeto. Porque la realidad es que nos comunicamos como hemos aprendido a hacerlo. Si nos ha ido bien, si hemos tenido buenos modelos de comunicación con nuestros propios padres, quizás podamos repetirlo con los otros; pero si no ha sido así, lo más seguro es que perpetuemos el estilo de comunicación poco asertiva y, con ello, no solo no tendamos “puentes” de comunicación con los otros, sino que destruyamos la relación.

resuelve. En realidad, el problema no es que surja el conflicto, el problema es cómo se resuelve. Es muy común que una gran proporción de personas eviten el conflicto. Se guardan los sentimientos y soportan la situación con tal de no provocar una discusión, un pleito, o incluso no provocar el coraje o la frustración en el otro. Sin embargo, esta forma de vivir solo incrementa el resentimiento y siembra hostilidad en la relación. Por otro lado, podemos enfrentarnos al conflicto, pero tenemos tan pobres herramientas o recursos para hacerlo que lejos de resolver, podemos empeorar las cosas.

