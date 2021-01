Ser padres en estos tiempos

La tarea de ser padre es, por consiguiente, una tarea que conlleva un gran riesgo: El riesgo de no hacerlo “bien” y formar personas con problemas de salud emocional, inseguras e infelices y, con ello, dejar de aportar a las nuevas generaciones personas que puedan contribuir a una mejor sociedad y mantener una cadena de gente feliz y exitosa.

Para todos es conocido el tema de la disgregación de la familia. La disgregación de una familia no favorece la salud, ni la seguridad, ni la felicidad; las aleja. Los motivos son múltiples: los desórdenes familiares, las pautas inadecuadas de crianza, los problemas personales de los padres, sólo por mencionar unas cuantas… Y hoy, en estos tiempos en que la casa y la familia se han convertido en los principales y casi únicos espacios de convivencia para los niños, se requiere un gran esfuerzo de los padres para mantenerse saludable emocionalmente, y proyectarlo a los hijos.

No hay una única manera, no hay una receta para seguir al pie de la letra. No existe un decálogo o protocolo que podamos tener a la vista para seguir indicaciones una por una y con ello garantizar que nuestros hijos estarán bien y crecerán saludables, productivos y exitosos. Pero sí hay algo que puede garantizar que, suceda lo que suceda con ellos, nosotros podremos, y como padres podremos acompañarlos. Eso es nuetro trabajo personal y nuesra toma de consciencia. Convertirnos en personas conscientes nos dará mayor garantía de darnos cuenta de lo que nos sucede y lo que les sucede a ellos. Son tiempos de estrés, de sentirnos limitados; adultos y niños lo estamos resintiendo. Si sólo lo comprendemos, lo reconocemos y buscamos maneras de acomodarlo y sobreponernos, podremos también ayudar a nuestros hijos a hacerlo. Yo estoy convencida de que estos tiempos de contingencia están impactando mucho más en los niños de maneras que aun no alcanzamos a dimensionar.