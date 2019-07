Ser víctima o ser protagonista

Son dos las posiciones que solemos ocupar: una es el lugar de víctima y el otro es el lugar de actor principal, o protagonista. En la mayoría de las situaciones podemos elegir qué rol desempeñar. Si alguien nos reclama, por ejemplo, “no te acordaste de mi cumpleaños”, podemos responder de dos maneras: “No me acordé, disculpa”, que es una posición de protagonista, es decir, de asumir responsabilidad; o bien, podemos ponernos en el lugar de víctima diciendo algo como “¡No sé ni en qué día vivo! He tenido mucho trabajo”. En ambos casos se está respondiendo la verdad. Sin embargo, en la primera la persona se responsabiliza de sus acciones, mientras que en el segundo, parece que desea liberarse de cualquier responsabilidad y dejar la causa de su olvido en un factor externo, como lo es la cantidad de trabajo.

La víctima es esa persona que se enfoca en todo lo que no tenga que ver con ella, sino más bien en todo lo externo sobre lo cual él o ella no puede influir. Para la víctima es muy conveniente darle la responsabilidad de sus errores o de que las cosas hayan salido mal, a los otros, al grado tal que termina creyéndoselo y mantiene una ilusión de que es inocente y son los demás los responsables de sus tragedias. Esto la “ayuda” a no responsabilizarse por un cambio, ya que si él/ella no es parte del problema, no será parte de la solución, ahorrándose así acercamientos a personas o acciones que lo saquen de su zona de comodidad.

Por otro lado, el protagonista se enfoca a los factores internos, personales, buscando siempre la forma en que él/ella considera que pudo haber participado en la situación. Mientras que la víctima sostiene su autoestima en su inocencia de lo que vive, el protagonista sostiene su autoestima en hacer las cosas de una mejor manera, en corregir los errores y en aprender de ellos. Educar a los hijos en el rol de protagonistas comienza con que los padres se den cuenta de sus actitudes.