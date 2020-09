Tomar la decisión de cambiar

La mayoría de nosotros, cuando nos enfrentamos a un conflicto en una relación, buscamos soluciones que nos resuelvan lo que queremos lograr. Por ejemplo, si como mamá tengo un conflicto por lo que está haciendo mi hijo, como estar tocando ruidosamente un tambor, la solución que yo buscaré es que deje de hacerlo. Así lo hacemos, buscamos soluciones. Y resulta entonces que las soluciones que buscamos chocan con las soluciones que el otro desea. Uno quiere que deje de tocarlo, y el otro no quiere dejar de tocarlo. En este burdo ejemplo pareciera muy sencillo pensar que de esta manera se resolverá el conflicto, ya que un padre puede utilizar su poder para “hacer” que su hijo obedezca y haga lo que él ordena.

Estas formas de resolver los conflictos solo conducen a un deterioro de la relación. La verdadera solución de conflictos se logra cuando tenemos la conciencia de querer solucionar de manera que ambas partes del conflicto quedemos satisfechos con las soluciones a las que lleguemos de manera conjunta. Nadie que viva la solución de un conflicto imponiéndosele la solución quedará contento. A lo más que podrá llegar es a conformarse y reprimir su sentimiento con la persona que le impuso la solución.

Muchas de nuestras relaciones conllevan poder. La relación de padres e hijos, la de jefe y subordinado, la de maestro y alumno, y otras, implican que uno de ellos tiene poder sobre el otro. No obstante, el problema en las relaciones no tiene que ver con que exista el poder, sino que se use para la solución de conflictos. En este espacio de redacción he hablado mucho del uso del poder, porque sé que esto nos impacta no solo en términos de las relaciones, sino en ámbitos sociales, gubernamentales y económicos.

Los conflictos en las relaciones son inevitables. Si hay algo seguro en una relación es que habrá conflictos. Si desde nuestra formación en los primeros años de vida pudiéramos transmitir la idea de que podemos resolverlos sin pleito y sin riesgos de lastimar la relación, sino por el contrario viviendo la experiencia de solucionar efectivamente de manera que ambos se sienten bien porque lograron darle respuesta a la necesidad de cada una de las partes del conflicto, estoy segura que la sociedad sería una comunidad de personas conscientes de los demás.