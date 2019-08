Transformar el mundo

Actualmente en el mundo abundan los hechos violentos, la falta de empatía, el desinterés por el bienestar común, las agresiones a otros, así como las auto agresiones; también se sabe que se ha incrementado la incidencia de depresión y ataques de ansiedad, dando muestra de los estragos que el estrés en todos los niveles ocasiona en la salud mental y emocional de las personas. Otra cosa es obvia: transformar al mundo no sucederá de la noche a la mañana. Cualquier acción emprendida hoy solo verá sus resultados a largo plazo, y con la condición de que dicha acción sea congruente, consistente y sistemática. Nada que sea realizado una sola vez, o un par de veces, puede garantizar educación: se requiere de disciplina, de persistencia. Al hablar de educación, aún sabiendo que es en la familia donde la educación tiene un mayor impacto, la vista se dirige a las escuelas de manera prioritaria.

¿Qué nos hace pensar que las escuelas pueden lograr lo que en las familias no se ha logrado? El impacto de la escuela en la formación de la personalidad del ser humano es relevante. El compromiso que tienen las escuelas es, pues, enorme. Y quizás la escuela tendrá también que transformarse; y no es el tema de esta reflexión las prácticas didácticas ni los contenidos de los programas de estudio, sino más bien considero que la transformación de la escuela debe dirigirse a la formación del ser humano en todas sus dimensiones. Atender el mundo emocional de los niños debe ser una prioridad.

Probado está que, hasta hoy, algo ha fallado. La sociedad no ha evolucionado, no tenemos más calidad de vida, no tenemos más paz en el mundo ni tampoco hay un equilibrio entre lo que corresponde al mundo materialista y lo que toca a la parte espiritual, emocional o vinculado a la esencia del ser humano. Podríamos decir, desde mi punto de vista, que familia y escuela hemos fallado a un nivel macro, no individual, sino de trascendencia.