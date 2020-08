Videojuegos y adicciones

Durante la contingencia y el quedarse en casa, los videojuegos han sido una opción para mitigar el “aburrimiento”. En la mayoría de mis encuentros de las últimas semanas con mamás de niños pequeños, he podido escuchar sus preocupaciones alrededor del tema del uso de los videojuegos y su temor por la adicción al juego. Si bien es cierto que el tema de los videojuegos ya estaba en la conversación desde antes de esta contingencia, creo que hoy se ha incrementado y se ha hecho más visible la preocupación de los padres por el tema de generar una adicción, más el tema del contenido de los videojuegos relacionados con la violencia.

El contenido es de suma importancia. Una de ellas es el contenido de los juegos. Sin duda en los primero 10 años de vida, particularmente los primeros 7, las imágenes que lleguen a un niño serán contundentes para su salud emocional. Por ello, es fundamental que los videojuegos en estas edades no sean del tema ni contengan imágenes de violencia. Otra perspectiva es el tiempo que dedican al videojuego. Si jugar en videos está dejando de lado otro tipo de actividades como la convivencia familiar o el juego al aire libre, hay que ponerle atención. Otra más es el tipo de actividad que es jugar a los videojuego. Varios expertos mencionan cómo es que los videojuegos, además de la diversión que conllevan, generan en los niños algunos beneficios en aspectos neurológico como la motricidad, la agudeza visual y la coordinación, además de otros de tipo actitudinal, como la motivación para

la consecución de metas. Es muy sabido que cualquier tipo de actividad o conducta puede generar una adicción. Por otro lado, si los padres no se atreven a defraudar a los hijos regulando los tiempos y dudan de si hacen bien o no al hacerlo, el resultado será la falta de límites que tan poco favor les hace a los niños en su formación. Sin duda es un tema al que hay que ponerle mucha atención.