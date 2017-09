Norma pone en alerta a Sinaloa

La tormenta tropical Norma mantiene en alerta al estado de Sinaloa por la trayectoria que lleva, aunque el pronóstico por ahora es que solo dejará lluvias, pero no se deduce qué tan copiosas serán las precipitaciones.Autoridades de la Conagua y Protección Civil en el estado advierten que en las próximas horas el meteoro se convertirá en huracán categoría 1 y que, de acuerdo con su desplazamiento, estaría tocando tierra en Baja California Sur el próximo lunes, como si los sudcalifornianos no hubieran tenido suficiente con los estragos que les causó la tormenta Lidia.Si no hay ninguna sorpresa por parte de este fenómeno, mañana y el domingo se tendrían lluvias en la entidad, sobre todo en los municipios del norte, lo cual debe resultar benéfico para las presas; mas no para ciertos sectores de algunas ciudades norteñas, donde las lluvias fuertes suelen ponerlos en serios aprietos.OTambién el llamado es extensivo para los pescadores de altamar, pues lo ideal sería que en estos días se autovedaran, ya que es un riesgo que salgan con la tormenta Norma acechándolos.