Noroña dice que van a arrasar en elecciones

audima

El diputado federal por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, vaticina que van a arrasar en las elecciones del próximo 5 de junio, que Morena y la coalición Juntos Hacemos Historia va a ganar las gubernaturas en los 6 estados que están en juego. Noroña estuvo ayer en Los Mochis, en un gira al parecer de proselitismo que emprende por Sinaloa. Llegó un poco retrasado por problemas de aterrizaje en el avión en que venía procedente de Guadalajara. Por la mañana dio una conferencia de prensa y por la tarde se reunió con militantes del PT.

Reconoce que es aspirante a la candidatura presidencial por la coalición de la Cuarta Transformación y que no quepa ninguna duda que también van a ganar la presidencia de la República en el 2024, aunque reconoce que él, por no pertenecer a Morena, “voy en un vochito, mientras los demás aspirantes van de Ferraris”, pero que se someterá al escrutinio popular y se disciplinará en caso de perder, que el pueblo no lo apoye. Confía también en que se aprobará la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque con algunos cambios. “Yo también creía que no iba a pasar, que la iban a rechazar igual que a la reforma eléctrica, pero ya se están haciendo algunas coincidencias con el PRI y el PAN”.

Acepta la reducción de los diputados y de los senadores, también el recorte de recursos a los partidos políticos, pero no está de acuerdo en que haya una segunda vuelta electoral y solo acepta el voto electrónico si hay la posibilidad de que sea auditado. También abordó el tema de la violencia que flagela al país y opina que se debe legalizar la mariguana; que Estados Unidos se opone, pero es el mayor consumidor de drogas, y financiero: “nosotros ponemos los muertos y ellos la fiesta”, dice. Que la mayoría de los asesinatos y las desapariciones son cometidas por el crimen organizado y apoya la estrategia de seguridad del presidente. Para pacificar al país hay que desarticular al narco y sospecha que la derecha está coludida en la ola de crímenes. “Son tan malvados”, pero no tiene pruebas.

Popurrí. Ayer por la mañana, el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa, Miguel Ángel López Miranda, no quería ni pensar en la desaparición de la “cuota liga”, porque generaría una debacle financiera a la organización. “Mejor esperemos a que acontezca”, pedía, pero momentos después “le cayó el chahuistle”, cuando se dio a conocer que el gobernador Rubén Rocha dio instrucciones para que a partir del 1 de junio se deje de cobrar ese 12.5 por ciento adicional en los impuestos.

HOMENAJE. Se hizo justicia al sinaloense Arnoldo Martínez Verdugo: ayer, el gobernador Rubén Rocha acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador a depositar sus restos en la Rotonda de Personas Ilustres.

PERIODISTAS. Por fin, ayer se aprobó en el Congreso del Estado la Ley de Protección a Periodistas y a Defensores de los Derechos Humanos, y aunque la ola de asesinatos no se elimina por decreto, hay la esperanza que ayude a garantizar la seguridad del gremio.

“Se tiene que desarticular al narco”, Gerardo Fernández, diputado federal