Noticias falsas circulan en redes sociales

El Gobierno del Estado solicita un especialista en redes sociales para desmentir las noticias falsas que circulan y que los ponen en aprietos, y hasta conferencias de prensas tienen que organizar para aclarar, como pasó con las actas de nacimiento con fotos que según iban a reemplazar a las que actualmente expiden. Interesados en comunicarse con José de Jesús Gálvez, ‘secre’ de Innovación, al teléfono (667) 758 70 00.Los trabajadores de la salud en el municipio de Ahome necesitan que Chabelo se presente en caliente pa’ que haga el concurso de la escalera colgante mientras canta “silencio, que están durmiendo, los árboles se están meciendo”, y es que así meritito está el ambiente, porque el gobierno estatal nomás se queda mudo con la petición de devolverles la lana que dicen les agarra de su salario disque pa’ un fideicomiso, pero que se la echa al bolsillo. Si alguien sabe dónde anda el amigo de todos los niños, échele el ‘fonazo’ a Alfredo Román Messina, ‘secre’ de Salud en Sinaloa, al (667) 712 26 99, pa’ que lo lleve a Mochis, ¿sale?Se solicita con urgencia una persona que tenga buena letra, sepa redactar informes y además tenga carro propio para que pueda trasladarse a las comunidades a checar en dónde se tienen corrales cerca de los domicilios, pa’ que lo informe de inmediato a Salud Municipal para que se ponga las pilas y regule la situación. Si te interesa la chamba, échale la llamada a la mera mera de la mencionada dirección, Silvia María Preciado, al teléfono (687) 871 87 06.Urgen unas pomadas pa’ las infecciones de la piel y pastillas pa’l malestar estomacal pa’ la raza de la sindicatura de Alhuey, Angostura, pues ya tienen muchísimo tiempo quejándose del agua sucia que sale por las tuberías, pero por más que se quejan, no les solucionan la bronca. Hasta análisis le han hecho al agua y les salen con que no tiene nada. Si sabes dónde conseguir los medicamentos pa’ que no se vean amolados en su salud, márcale al gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), Juan Guadalupe García, al (697) 734 07 22.La raza de la zona rural de Escuinapa se las está viendo negras por la falta de agua potable. Hay comunidades donde ni gota tienen. Para colmo, las pipas de la Junta de Agua Potable no llegan. La gente que antes echaba mano de los pozos artesanales ya sufre porque no brota agua, y eso que apenas incia la temporada de calor. Si alguien ha visto al gerente de la Jumapae, José Luis Escobar, dígale que los habitantes de la zona rural tienen sed y que necesitan que los abastescan en pipas. Si tiene teléfono, márquele al (695) 953 00 18, y déjele el recado.