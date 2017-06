Noviembre, mes de inscripciones

Tienen un argumento para cada yerro. Florestán.



Pasado mañana, uno de julio, a noventa días del inicio del período electoral en septiembre, como dice la ley, habrá comenzado ese proceso que en realidad inició hace mucho tiempo con las campañas adelantadas de Andrés Manuel López Obrador, dos millones de spots, y Ricardo Anaya casi millón y medio, mientras los demás aspirantes del PAN, PRI y PRD los ven pasar en la televisión y oír en la radio.



El INE debió hacer efectivo anoche el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a partir de septiembre prohíbe a los presidentes de los partidos promocionarse en radio y televisión, es decir, a los dos señalados porque la presencia en spots de Alejandra Barrales y de Enrique Ochoa ha sido entre nula e intranscendente.



En este espacio hemos hablado de los precandidatos, que además de los dos señalados, hay otros.



En el PAN, enojados por lo disparejo de la cancha a favor de Anaya. En ese terreno están Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle.



En el PRD, le decía ayer, por primera vez en su historia, todo parece indicar, no jugará por la presidencia de la República y, vía el Frente Amplio Opositor buscará el gobierno de Ciudad de México con su Asamblea Legislativa.



Y en el PRI se sostiene el nombre de Miguel Ángel Osorio Chong como el puntero, pero hay novedades que tienen que ver con el fortalecimiento de sus posibilidades. Me refiero, centralmente, a dos: Aurelio Nuño y José Antonio Meade, el primero luego de un slump, y el segundo viniendo desde atrás. En este escenario se mantiene Eruviel Ávila, después del proceso electoral del Estado de México, y han surgido dos de perfiles diferentes pero reconocidos como buenos servidores públicos: el doctor José Narro, ex rector de la UNAM y actual titular de Salud, y Enrique De la Madrid, un joven secretario de Turismo que ha dejado ver que no tiene por qué estar fuera.



El caso de Luis Videgaray es aparte. Por decisión personal no participa en la carrera presidencial, pero eso no basta, pues al final de los finales, la decisión no es solo suya, es de quien se llamó en un época el fiel de la balanza, que se ubica en Los Pinos, el presidente Peña Nieto, como jefe del PRI.



En fin, que termina la mitad del año y arranca, les parezca o no, un tramo decisivo de la carrera presidencial que llevará a noviembre con la designación de los precandidatos y las precampañas.

RETALES

1. EXCESOS.- El Senado de la República es el órgano legislativo con el mayor número de comisiones en el mundo: 64, es decir, una comisión por cada dos senadores. Y en este receso apenas doce han convocado a sesión;



2. CHIQUILLERÍA.- En el PAN ha surgido una Primera A de presidenciables: Ernesto Ruffo, que lleva tiempo en esto, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Ernesto Derbez; y



3. CUMBRE.- En la Cumbre del G-20, la semana que viene en Alemania, no está previsto ningún encuentro del presidente de México con el de Estados Unidos. Pudiera haber algún saludo de paso, pero no reuniones. Sí está anunciada la de Peña Nieto-Macron.

Nos vemos mañana, pero en privado.