Nubarrones en la sucesión de CONCAMIN, ex presidentes rechazan en carta a Alpizar y registro pronto

*Evalúa UNIFIN oferta subsecuente en BMV tras frustrada venta; hoy CCE piloto en pro de industria 4.0; Aeroméxico, ASPA y quizá castigos; IP avala cambios de EPN

LA SEMANA PASADA durante la comisión ejecutiva del CCE se ratificó para su tercer año a Juan Pablo Castañón, primero porque hubo coincidencia en la sensatez de su gestión y segundo por la necesidad de darle continuidad, máxime los retos del proceso electoral y la importancia de preservar el actual modelo de país.

La amenaza de Andrés Manuel López Obrador y Morena con su visión populista está de vuelta y más que nunca la IP necesitará estar atenta.

Pero ahora en el escenario de la IP hay otro relevo al que habrá que seguirle la pista y cuyo proceso ya inició, en este caso en CONCAMIN.

Este ya trascendió a los medios, pero apunta a generar mayores noticias por los jaloneos que se presentan.

En este caso concluirá ya de manera definitiva la gestión del tapatío Manuel Herrera Vega. Un fin de periodo que no puede ser más inoportuno dadas las muchas variables de incertidumbre que aquejan a la industria.

Amén de lo electoral, ya se conoce que la negociación del TLCAN está lejos de estar decidida. El tema de la inseguridad está desbordado en el país y la inflación apunta a prolongarse por más tiempo del esperado.

Para relevar a Herrera Vega ya se mencionan varios candidatos por ahí como es el caso de Gustavo Arballo, actual mandamás del gremio de la construcción, en este caso la CMIC. También se habla de Moisés Kalach cabeza de “el cuarto de junto”, del empresario mexiquense de la industria minera Francisco Cervantes y de Rodrigo Alpizar, ex mandamás de CANACINTRA.

La presencia de este último ya ha motivado serios cuestionamientos, al grado de que un nutrido grupo de ex presidentes de esa confederación ya le externaron a Herrera Vega su absoluto desacuerdo.

Según lo expuesto por los ex dirigentes, no hay nada personal, sino más bien un tema de preservación de esta confederación con alcance nacional y que no tiene nada que ver con CANACINTRA.

Existe respeto por esta última agrupación que comanda Enrique Guillén, pero se estima que su dinámica debe caminar en paralelo a la de CANACINTRA sin amalgamarse, lo que sería un gran error.

En la historia de CONCAMIN no hay ningún presidente de CANACINTRA y la intención es que así se mantenga la ruta en esa confederación.

Evidentemente hay una corriente totalmente en contra de que Alpizar Vallejo participe y existe el riesgo de que quienes lo apoyan generen una escisión en este organismo con los pésimos antecedentes del caso de CONCANACO, en el que aún se mantiene Enrique Solana y hay acusaciones y recursos legales de todo tipo.

Se espera que la próxima semana se abra el proceso electoral ya en forma con los candidatos que participarán para ganar el voto en enero y febrero de las más de 60 cámaras que conforman CONCAMIN.

El relevo se daría en marzo, que es cuando concluye el periodo de Herrera.

Así que nubarrones en el proceso electoral de la principal confederación industrial del país.

+++

SE CONOCE QUE en el transcurso del año los socios de UNIFIN tuvieron algunos contactos para eventualmente concretar una desinversión. Parece sin embargo que las gestiones no llegaron a buen puerto, por lo que ahora mismo esa sofome que preside Rodrigo Lebois y que lleva Luis Gerardo Barroso, evalúa realizar una oferta subsecuente de acciones. El que se concrete dependerá de las valuaciones que se recojan. Ahora mismo el mercado muestra cierta apatía. UNIFIN debutó en bolsa en mayo del 2015. Habrá que ver.

+++

EL CCE QUE comanda Juan Pablo Castañón presentará hoy un programa piloto para crear un Comité de Certificación de Competencias Digitales. Junto con otras agrupaciones especializadas, la meta es potenciar el talento de jóvenes mexicanos de cara a la demanda que genere la industria 4.0. El comité identificará las competencias más socorridas a fin de cerrar la brecha entre oferta y demanda. Para ello se van a entregar certificados que respalden las habilidades digitales. Durante 2018 en este piloto se esperan emitir 400 de estos reconocimientos. Según el WEF en la próxima década millones de puestos de trabajo serán sustituidos por la inteligencia artificial, generándose todos estos empleos relacionados con la industria 4.0.

+++

MÁS PRONTO QUE temprano se dieron las movilizaciones de un grupo de pilotos de Aeroméxico Connect que dislocaron por la mañana los vuelos de esa aerolínea que dirige Andrés Conesa. Según esto fueron empujadas por José Manuel Fernández, quien ya rebasó a ASPA que lleva Mario González Aguilera. Hoy en esa agrupación se analizará el asunto cuya raíz son algunos pilotos despedidos. Ayer la STPS a cargo de Alfonso Navarrete reconoció que las acciones no tuvieron sustento legal y que por ende a Aeroméxico y ASPA le asiste el derecho de interponer procedimientos y acciones disciplinarias.

+++

AHORA SÍ EL presidente Enrique Peña Nieto fue puntual para la designación del relevo de Agustín Carstens en BANXICO. Tal cual se esperaba, Alejandro Díaz de León fue el ungido. Aún queda por ver el nombre del subgobernador que sustituirá a este último. Como quiera se completaron los movimientos que esperaba la IP, entre ellos la designación de José Antonio Meade como candidato del PRI –muy celebrada- y no menos la de José Antonio González Anaya en SHCP.