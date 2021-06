Nubia Ramos se habría impacientado con triunfo de Gildardo Leyva en El Fuerte

¡Apa petición! En el ocaso de la pérdida del poder, la regidora petista Socorro Calderón Guillén pidió ayer que el alcalde electo Gerardo Vargas Landeros tome en cuenta a los funcionarios de la administración del alcalde Guillermo Billy Chapman para que repitan en sus cargos por su trabajo y los resultados que han dado. Eso nomás faltaba. El trabajo y los resultados solo están en la cabeza de quienes gozaron del erario municipal porque los ahomenses no lo ven. Por el contrario, se registró una regresión, sobre todo en los servicios públicos. De hecho, algunos dicen que los ahomenses le dieron el espaldarazo a Vargas Landeros en las urnas porque representa el cambio, ya que no se va a dejar mangonear por Chapman. Esto último lo percibieron que ocurriría con el hoy excandidato petista Domingo Mingo Vázquez. Además, otros dicen que con el priista Marco Antonio Osuna Moreno habría las mismas conductas que con el actual alcalde.

Limpia. De hecho, muchos juran y perjuran que Vargas Landeros va a hacer una limpia del chapmismo en su administración. En principio porque no dieron los resultados que la sociedad esperaba, ya que en lugar de canalizar los recursos para resolver las deficiencias en los servicios públicos lo hicieron para sostener sus privilegios, el derroche y favorecer a los suyos. Además, por algo fundamental: en la elección jugaron en su contra. Hay sobradas evidencias de que la administración de Chapman, en la que está incluida Socorro Calderón, que en ese momento era la alcaldesa interina, apoyó solo a Ana Ayala Leyva para la diputación federal y a Mingo Vázquez para la alcaldía. Ni siquiera a Rocha Moya apoyaron para la gubernatura. Y todavía Calderón Guillén quiere que Vargas Landeros los premie. Solo le faltó decir que a ella también la tomara en cuenta. Por lo pronto, después de recibir la constancia de alcalde electo, Vargas Landeros planteó que a Ahome llegó el cambio. Más claro ni el agua.

Consuelo. Dicen que el excandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Ahome Miguel Ángel Camacho no anda tan “agüitado” tras el descalabro que tuvo en las pasadas elecciones, la tercera consecutiva. Y es que Camacho dejó el Partido Acción Nacional, pero no la enseñanza que le dieron algunos distinguidos panistas: perdiendo, ganan. Mi Líder no la hizo en la elección, pero su consuelo es que su hijo José va como regidor pluri. O sea, él iba como candidato a alcalde y su hijo en la primera posición de regidores pluris de Movimiento Ciudadano.

Doblados. Por el contexto que se dio, la percepción que quedó es que la transferencia de agua de la presa Huites a la presa Miguel Hidalgo fue producto de que los funcionarios de la Comisión Nacional del Agua cedieron a la presión de los productores agrícolas. La decisión se tomó horas después de que el alcalde Chapman y los dirigentes de los módulos de riego se reunieron con ellos en demanda de más agua. Para no quedar mal, el desfogue de agua la justificaron que es para consumo humano, pero algunos dicen que eso dará pauta para que se les dé agua a los productores agrícolas que establecieron cultivos sin estar programados y autorizados. Los funcionarios de la Conagua se habían negado a liberar agua porque la prioridad era garantizar el consumo humano. Ojalá y llueva porque si no con la decisión tomada, el problema se va a adelantar.

Impacientes. Se dice que la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, y sus principales funcionarios se pusieron impacientes tras el triunfo del morenista Gildardo Leyva. Y es que si este cumple con lo que prometió, más de uno se va a ver envuelto en líos legales. Leyva le entró a los fortenses por el lado de que va a apretar tuercas en contra de la corrupción priista. Y algunos dicen que va a cumplir.

