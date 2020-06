Nubia Ramos y la 'deuda' con Japama

¿Y si la alcaldesa Nubia Ramos Carbajal se pone en su papel y les cobra por estar la planta de agua Las Isabeles en territorio fortense?

Pifia. No fueron pocos los abogados que señalaron que el exgerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome Luis Felipe Villegas tiene todas las de ganar en el procedimiento que se le va a instaurar por haberse autoasignado y asignar compensaciones a otros funcionarios cuando estuvo en ese cargo. Y es que dan por hecho que la violación al debido proceso al filtrarse ante la opinión pública su responsabilidad lo excluirá. Sin embargo, dicen que la denuncia que interpuso por ello contra el alcalde Guillermo “Billy” Chapman no le llegará la quema porque se vislumbra que el responsable de no mantener bajo reserva la información de la investigación en la Japama es el auditor Sergio Leyva. O sea, Chapman se va a lavar las manos, aunque ya se sabe que es su forma de actuar, como cuando acusó en forma pública con nombre y apellido al exalcalde Álvaro Ruelas y otros exfuncionarios de presuntas irregularidades con los proyectos de vialidades. Cuando se dieron cuenta de la pifia, ya no mencionaron sus nombres en el caso, que parece se les va a revertir.



Mal paso. El optimismo que irradió ayer en un video la delegada de Morena en Sinaloa, Carol Arriaga, no lo comparten las bases de este partido en Ahome. Más bien algunos señalan que están trabajando para que el PRI se sostenga en Sinaloa y recuperen los municipios, contrario a lo que pregona la delegada morenista. Si con los diputados y alcaldes cree que ya la hicieron pues está, dicen, muy equivocada por la desilusión que han causado. Y es que Arriaga confiesa que ya está trabajando con estos para el 2021. O sea, dejando de lado a las bases.



Les vio la cara. La alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, se la hizo buena al alcalde ahomense Guillermo “Billy” Chapman, que fue a cobrarle casi 12 millones de pesos por el servicio que se presta a dos comunidades del alteño municipio. Ramos Carbajal le prometió que mandaría un equipo técnico para reunirse con el que él designara para analizar el caso, pero los dejó vestidos y alborotados. No los envió y el gerente general de la Japama, Guillermo Blake, y el asesor jurídico de la Presidencia, Moisés Cadena, no la espantan con el petate del muerto de si la alcaldesa Ramos no reconoce la deuda, se van a ir a los tribunales, como si les fuera muy bien en ellos. ¿Y si la alcaldesa se pone en su papel y les cobra impuesto predial por estar la planta de Las Isabeles en territorio fortense?



El control. Para ganarle tiempo al tiempo, el exdirector de la Escuela Normal Experimental de El Fuerte Francisco Sarmiento Carbajal tomó protesta como nuevo presidente de la CNOP. Lo hizo de manera virtual. Se habla que su mérito es ser primo de la alcaldesa Nubia Ramos Carbajal, que de esa manera tiene todo el control del PRI para definir el candidato del tricolor a la alcaldía en el 2021. Sin embargo, la forma matriarcal de hacerlo no causó el apoyo en ese sector ni entre los priistas porque se cerró el círculo para otros que aspiran a participar en la contienda interna. Ya se habla que los más beneficiados son el secretario de la comuna, Leonel Vea, y el líder de los ganaderos, Bismark Orduño, entre quienes Ramos Carbajal elegirá para dejarlo como su sucesor. Otro que la quiere es Luis Alberto Lugo, apoyado por el delegado del tricolor Mario Arturo Ruiz, lo que lo deja con menos posibilidades.