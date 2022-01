Nuestra realidad

audima

Los cambios constantes que presenciamos deben ser entendidos y evaluados en su índole real para saber manejarlos y evitar sorpresas de resultados inconvenientes. Lo actual viene del pasado y el que no sabe historia no entiende lo que sucede, no sabe lo que es México ni se conoce a sí mismo. Nadie parece darse cuenta de cómo nos manejan arbitrariamente desde el exterior mientras nuestros ridículos demagogos alardean de independencia y soberanía. Esa incongruencia absurda fue iniciada por el embajador de Estados Unidos, Joel Roberts Poinsett, al apoderarse de México en 1823 por medio de su secta masónica yorkina, formada por los que los judíos y gringos llaman “idiotas útiles”, que, muy obedientes, derrocaron y mataron a nuestro primer gobernante independiente, Agustín de Iturbide, autor de la Independencia. Desde entonces, toda nuestra política interior o exterior es dañina, falsa y antimexicana, como lo es gran parte de nuestra estructura

legal producida por los “mapaches” del sistema y por la presencia de un psicópata en la Presidencia, en realidad ocupada, a lo largo del tiempo, por una larga lista de traidores masónicos, de la que López Obrador es el último ejemplar. Siendo la masonería un arma judía de acción destructiva, comenzó desde antes de la Independencia en todo el imperio español con la invasión francesa de España y la expulsión de los jesuitas por las intrigas de los masones Campomanes, Floridablanca y Aranda ante el rey Carlos III. Y junto con la masonería introdujeron activamente las sectas protestantes como decían los políticos gringos: “para ‘americanizar’ a México y demás países americanos”.