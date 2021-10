Buenos días.

No estar a la altura de nuestras expectativas u objetivos nos deja una profunda sensación de tristeza y frustración, especialmente cuando hemos invertido en ello tanta ilusión, tiempo y esfuerzo.

Lo peor de este proceso no es el hecho de no haber alcanzado el nivel esperado, ni el haber errado el objetivo, sino sus efectos secundarios: la pérdida de confianza, la sensación de no ser lo suficientemente bueno y esa interminable lista de emociones limitantes y tóxicas que nos invaden tras una decepción. Emociones nocivas que de mantenerse en el tiempo nos conducen inevitablemente a la resignación y al desánimo. ¡Cuidado!