“Nuestro instinto de supervivencia nos dice que así estamos bien, pero dar un extra nos hará sobresalir”

Hace poco me reactivé en el sector privado, me sentía empolvada, pero aun así me animé porque la espina que se enterró hace 10 años seguía ahí, en un proyecto olvidado pero que, como las plantas, primero tenía que germinar.

En ese entonces conocí a un soñador, para muchos un visionario y para otros un chiflado. Donde unas personas veían problemas, ese soñador encontraba oportunidades. Algunos creían que podían truncar sus sueños pero descubrió otros medios para alcanzarlos.

Esas personas viven en otra dimensión, logran ver el futuro y saben lo bueno que les espera, entonces hacen todo lo posible por alcanzarlo. Los que vivimos en el presente no lo entendemos y es cuando son criticados, señalados y juzgados.

La ventaja de esos soñadores es que no le dan importancia a esos comentarios porque saben cuál es la meta, analizan los caminos posibles, se topan con adversidades y, el que es terco, logra realizar su sueño.

Envidio a aquellos que siempre tienen claro sus objetivos, son los que mejor se centran en alcanzarlos. Los demás andamos perdidos tratando de descifrar el significado de la vida mientras ellos ya están sembrando. Algún día cosecharán y nosotros seguiremos tratando de acomodar nuestra existencia.

En ocasiones deseamos tanto alcanzar una meta que nos perdemos en los caminos para conseguirla, nuestro instinto nos dirá una cosa y el raciocinio otra. Hacemos cortocircuito y nos bloqueamos, sabemos qué deberíamos hacer pero terminamos realizando cosas opuestas y experimentando una vida que no es la que queríamos.

Y ya me pasó que idealicé un trabajo, pensaba que me brindaría crecimiento laboral, un horario compatible con la crianza de mis hijas, que me daría una mínima estabilidad económica. Me esforcé en conseguirlo y lo que había idealizado se quedó a medias. Aun así me aferré a mantenerlo hasta que, por azares del destino, madurez o resignación, entendí que no hay un solo camino para llegar al objetivo siempre y cuando tengamos bien clara la meta.

La vida sigue, cambia, evoluciona y así deberíamos ser. Tenemos que detectar lo que no está funcionando, lo que nos detiene, lo que no nos hace felices, lo que nos impide llegar a nuestras metas y realizar los ajustes que sean necesarios.

Estamos iniciando año y es un buen pretexto para hacer esa introspección. Vamos a dudar porque nuestro instinto de supervivencia nos dice que así estamos bien porque hemos sobrevivido hasta el día de hoy pero dar un extra nos hará sobresalir.

“El mundo pertenece a quien se atreve”, nos decía Charles Chaplin. Pongámonos nuevos retos, busquemos proyectos, persigamos más sueños; no tengamos miedo de comernos al

mundo, disfrutemos sin culpa, preocupémonos menos y ocupémonos más, la vida está llena de sorpresas y tenemos la oportunidad de encontrarnos con ellas.