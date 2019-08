Nuestro sistema es ficticio

Nuestro sistema político es ficticio, es decir, falso, fingido, quimérico, irreal, fantasía hipócrita de los que hicieron posible su existencia, juntados en el secreto de las logias masónicas, dirigidas primero desde Inglaterra y Francia y después desde los Estados Unidos, que organizaron toda una revolución en la vida de las naciones, en el contexto de la guerra permanente de los judíos contra el trono y el altar, por todos los medios posibles, entre los cuales está el lenguaje “libertario” y sus complementos de la revolución francesa de 1789; “libertad, igualdad, fraternidad” y “los derechos del hombre”, lenguaje lleno de consignas agresivas bajo el disfraz de cosas muy bonitas y deseables para todos, por lo que son esgrimidas apasionadamente por los ambiciosos engañadores, los tontos y los ignorantes, características típicas de todos los políticos.

Así es como llegamos a tener un México “independiente y soberano” que no lo es: una “federación de estados libres y soberanos” que no son “estados” son provincias de un solo Estado que es México, que según nuestras quiméricas leyes es una “república federal” gobernada por un presidente, gobernadores “estatales” y alcaldes, pero ninguno gobierna realmente y que es reglamentado por “legisladores” de dos cámaras “soberanas” y 32 cámaras locales, multitud de “legisladores”, que no pueden ni saben legislar.

El aparato burocrático es enorme e inútil porque nadie cumple sus funciones, a pesar del juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes. Entre otras oficinas inútiles, deben ser clausuradas las Procuradurías de Justicia y sus agentes del Ministerio Público, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Gobernación y muchas más.