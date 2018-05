¿Has cumplido con tu deber? Confía en el cielo que no te abandonará. Félix María de Samaniego.Seguramente habrás cumplido con tu deber tan solo haciendo a otros lo que para ti deseas. Respetando los derechos de los demás, estarás cumpliendo con tu deber, y todos tus derechos serán respetados.Hablar de deberes es mencionar determinadas actitudes que todos los seres humanos, estamos obligados a cumplir con el fin de asegurar al resto de la humanidad la posibilidad de vivir en paz, en armonía.Hay diferentes tipos de deberes; sociales, económicos, familiares, políticos, cívicos, morales, de los cuales si no los cumplimos, seremos castigados de alguna forma, como una llamada de atención, una multa, una suspensión, o en casos graves hasta con prisión. Pero particularmente en los deberes morales, será nuestra conciencia la que nos juzgará y nos lo recriminará y aparecerán los remordimientos. Pero cuando cumplimos nuestro deber, de cualquier tipo y en cualquier circunstancia, esa misma conciencia nos premia y nos llenamos de satisfacción, de regocijo, de felicidad. Ese es el cielo que está presente, que no nos abandona, cuando cumplimos nuestros deberes.Nunca olvides que los derechos y deberes están permanentemente enlazados y que, se considera que el cumplimiento de los deberes de una persona tiene que ver con respetar los derechos de otro. Así las cosas, cumple con tu deber: cumple las leyes de nuestro país, ama y educa a tus hijos, honra a tus padres, trabaja honradamente, asiste a la escuela, protege a los seres vivientes, se fraternal, respeta a los demás, di y apoya a la verdad, ayuda al necesitado, sé responsable, sé justo, procura tu felicidad y la de todo el mundo.Cumpliendo cada quien nuestro deber, estaremos construyendo un mundo mejor del que recibimos, el cielo, para nosotros y nuestros hijos.