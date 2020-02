Nueva alerta. El sector pesquero tiene motivos suficientes para estar más que preocupado. Al retiro de los programas de apoyo como el de Empleo Temporal y el financiamiento para la compra de combustible se le ha sumado la posibilidad de que Ecuador pueda introducir camarón al mercado nacional. Los acuicultores advierten que eso sería el tiro de gracia para el sector, por lo cual están por iniciar una ofensiva desde el Congreso de la Unión.

Duele, pero hace falta su figura. Es conocida la situación lamentable de salud por la que está pasando el legislador de Morena, Ocadio García, que por años se caracterizó por ser un líder agrícola muy activo. Después de su relativa recuperación tras sufrir un infarto y ser operado del corazón, regresó al Congreso en julio del año pasado, pero el legislador ya no ha podido estar en las sesiones ordinarias, ni en reuniones de Comisiones. Ha acudido de manera eventual en su silla de ruedas y realizado un gran esfuerzo. Es duro que una persona pase por tal situación, pero no olvidemos que el diputado es el presidente de la Comisión de Asunto Agropecuarios, y la misma no ha sesionado desde hace ya vario tiempo. El Congreso tiene que hacer algo. Si bien, no quisiéramos exagerar al decir que llamen a su suplente, resulta necesario que cambien de presidente de Comisión para que los trabajos avancen. Al momento, la nueva ley de fomento agrícola que sigue en la congeladora.

Se queda o se va. Para mañana se tiene previsto que el Congreso del Estado tome una determinación sobre la permanencia o salida de Reyna Araceli Tirado Gálvez como directora del Ismujeres. Han sido varias las críticas negativas por parte de las legisladoras de Morena hacia el desempeño de la funcionaria, que podría sentir que su continuación en el cargo no es segura. Sin embargo, ya ha sido comprobada la comunicación que el Legislativo sostiene con el gobernador y, en este caso, podría ser seguro que Reyna se quede porque así lo quiere el mandatario estatal, aunque eso significaría dejar de hacerle justicia a las mujeres sinaloenses que diariamente son violentadas y otras asesinadas, mientras que Ismujeres permanece callado. Muchos organismos sociales recriminan el trabajo que ha tenido Araceli en un organismo tan importante. La pregunta que se hacen muchos es ¿por qué el Gobierno del Estado la protege tanto con los resultados que ha presentado?

Reproche a los diputados. Son varios los agentes municipales y las viudas de policías que están muy decepcionados por la actuación de los diputados, sobre todo los de Morena, porque en ellos habían puesto toda su confianza para que los ayudaran a tener mejores prestaciones tanto de salarios como en las pensiones; pero al reformar la ley de seguridad, en vez de apoyarlos, los hundieron más. Es aberrante que la familia de un agente que muera en un choque o por enfermedad se quede sin pensión si este no tiene 15 años de servicio. También es muy cruel que las pensiones de las viudas cuyos maridos fallezcan o fallecieron en el ejercicio de su deber se queden estancadas y solo suban un mínimo porcentaje cada año cuando perdieron al jefe al proveedor. Los diputados de Morena se hicieron al lado del Gobierno Estatal y dejaron a su suerte a esas familias que, además de tener que vivir con el dolor de la muerte de su ser querido, ahora se tienen que enfrentar a trámites engorrosos y muy largos para cobrar la pensión. Los diputados, entre ellos Mario Rafael González, tuvieron la oportunidad de dignificarles las pensiones, y con ello la vida, pero no lo hicieron.