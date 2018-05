De pronto cambiamos de era, pero nos faltó cambiar a nosotros. Cuando nos dimos cuenta de que ya todo era distinto empezamos a despertar ante el rigor de los hechos. La lentitud y calma de los años pasados se transformaron en velocidad, eficacia y economía de tiempo y espacio. El nuevo frenesí sepultó los proyectos de serenidad y quietud que alguna vez fueron vistos como sinónimo de futuro.Un clima de frustración empezó a extenderse sobre muchos de nosotros cuando nos dimos cuenta de que no podíamos controlar lo que antes creíamos eran los factores generadores de bienestar humano. El auge de las máquinas inteligentes portátiles y de tamaño bolsillo provocó que ahora muchos andemos confundidos preguntándonos quién nos robó lo que a todas luces se veía seguro y prometedor. La agitación ocupó el lugar de la reflexión y la prontitud hizo a un lado a la calma prometida y añorada.Casi todos andamos corriendo espoleados por el látigo de la urgencia y el temor de no lograr alcanzar la próxima meta cada vez más compleja y más exigente porque a esta le sigue otra, otra y otra. Los recuerdos son cada vez más escasos porque las novedades son más frecuentes, más interesantes y más revolucionadas. Ya no hay tiempo ni siquiera para pensar en la posibilidad de convertirnos en estatuas de sal… ya lo somos, pues incluso el pasado ya no se mide por años o por lustros, se mide por meses, días o minutos. Nos adaptamos o nos vamos.