Nueva forma de gobernar de Rocha

El gobernador Rubén Rocha dio ayer un giro de 180 grados a la forma de gobernar: dialogó en forma directa con la gente, en una especie de asamblea popular, atendiendo las necesidades que la plantearon y explicó que dará prioridad a las obras sociales y no a las fastuosas y de relumbrón.

Para empezar, atenderá todas las necesidades que le planteen sobre escuelas, y anunció que de inmediato iniciaría la instalación de la cerca perimetral y una techumbre que le pidió el director de la escuela del ejido Benito Juárez.

Ahí se efectuó el acto de ampliación de la planta de tratamiento de agua potable y la rehabilitación del sistema de drenaje, pero a petición de los vecinos en enero iniciará la reconstrucción de la carretera que también comunica al Plan de Ayala y al Plan de San Luis, “hasta donde llegue”, ofreció entre aplausos.

Las prioridades en su gobierno serán los servicios de agua potable, drenaje, electricidad y rehabilitación de escuelas, obras que traen bienestar a la población; no se construirán grandes obras como el CUM, que por cierto pronto empezará a ser administrado por el Ayuntamiento y no por particulares, porque se construyó con dinero del presupuesto.

Rocha atendió todas las peticiones que le hicieron los asistentes al evento y explicó que quería dialogar directamente con el pueblo, que vino a visitarlos porque no había tenido tiempo después de la elección y que regresará a principios del 2022 a inaugurar las obras. También en su primera gira por Ahome puso en marcha la rehabilitación del libramiento del oriente.

Antes, en palacio municipal presidió una reunión de evaluación con los mandos de seguridad pública, donde reconoció que Ahome es de los municipios más tranquilos del estado y pronto se pondrá en marcha el operativo de vigilancia de Navidad y fin de año.

Popurrí. Le duele no haber sido elegido, sostiene que hizo la mejor exposición, contaba con el mayor apoyo, de 24 colegios de abogados y organizaciones sociales, iba en el primer lugar pero después dirá quién lo bajó de la quinteta, pero avala el proceso de elección de fiscal general de Sinaloa y le da todo su apoyo a Sara Bruna Quiñónez, dice el presidente de la Fedasin, José Luis Polo Palafox.

La federación colaborará con la fiscal porque quiere que a Sinaloa le vaya bien, y espera reunirse cada mes para verificar el avance de las acciones de seguridad y resalta que hace falta un trato humanitario para que recuperar la confianza de la gente, y propondrá una iniciativa de ley para que en el futuro el fiscal sea electo con voto democrático para evitar la influencia de los grupos de poder.

AQUÍ NO. Integrantes del colectivo Aquí No no se dan por vencidos, le dan un último empujón a su lucha y ayer se manifestaron por las principales calles de la ciudad, en una manifestación que concluyó en palacio municipal, en demanda que no se instale en Topolobampo la planta de fertilizantes porque advierte que además que contaminará la bahía, representa un peligro, una especie de bomba de tiempo latente que podría estallar en cualquier momento y afectar a toda la población.

