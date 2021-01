HISTORIA EN EL DEBATE

21 de enero de 1971

Pugna entre taxistas. La escisión que desde hace años se manifiesta en el seno de la Unión de Trabajadores del Volante (CTM) se acrecentó en una caldeada asamblea que estuvo a punto de terminar a golpes, y en la cual se impuso como titulares de puestos “claves” a miembros de la organización que jamás han sido auténticos choferes, pero que han venido detentando y traficando con derechos o concesiones de sitio. Varios choferes, disgustados por la forma amañada en que se llevaba a cabo la reunión, optaron por abandonar el salón.

Sin control el alza del costo de la vida. Las drásticas medidas impuestas por las autoridades municipales con la aplicación de fuertes sanciones económicas a los establecimientos donde se expendan comestibles a precios más elevados, no parece haber fructificado en las zonas periféricas. Esta revelación fue hecha por un vocero de la inspección general de Policía, al destacar que las zonas periféricas están representando el mayor problema. Se han levantado infracciones, pero los comerciantes continúan empeñados.

Nueva fuerza civil de seguridad. Vaticano. La nueva fuerza civil de seguridad de la Santa Sede inició sus actividades custodiando al papa Paulo VI y las puertas del Vaticano. La mayor parte de los guardias proceden de la gendarmería pontificia que dejó de existir también a la media noche, sin ceremonia ni tributo alguno por haber mantenido el orden pública bajo 12 papas. Graves y protegidos del frío con sus propios abrigos, ya que los especiales no se confeccionaron a tiempo, los nuevos centinelas asumieron sus obligaciones.

La gendarmería pontificia y otras dos fuerzas militares al servicio del Papa, fueron disueltas por Paulo VI en una iniciativa tendiente a subrayar la naturaleza religiosa del papado y la Santa Sede. Algunos oficiales y gendarmes de la fuerza disuelta, no ocultaron su desagrado por la medida y por no haber recibido homenaje al cuerpo antes de su desaparición.

Festejo para Elenita de Aguilar. Con motivo de su aniversario de edad, la estimable señora Elenita Pereyra de Aguilar fue agasajada en días pasados. Presentes estuvieron sus hijos, doctor Óscar Aguilar y su esposa, Aída de Aguilar; Héctor Stone y María Elena Aguilar de Stone; Javier González y Teté Aguilar de González; Héctor Aguilar y Margarita de Aguilar, así como la señora María Cristina Aguilar de Maldonado. La estimable señora fue felicitada con mucho cariño por todos los familiares y amigos.

21 de enero de 1996

Baja en tarifas de Tránsito. El Gobierno del Estado, dentro de sus facultades legales, procederá a readecuar cuatro de los más importantes conceptos en los cobros por servicios de Tránsito que fueron autorizados por la Cámara de Diputados, y que era una exigencia por parte de las organizaciones de transportistas sinaloenses. En este sentido, la disminución de las tarifas no será mayor a la del índice inflacionario de 1995, del orden del 50% en los conceptos de revalidación anual, expedición de placas, permisos provisionales y calcomanías.

Empresarios no temen a amenazas. México, D.F. El sector empresarial no teme a presiones que intenten realizar las cúpulas obreras para hacer efectiva la implementación de salarios indexados, informó la Concanaco. En pláticas realizadas entre ambas, se estableció que no es conveniente para la economía nacional ni de los trabajadores, continuar con la escalada de salarios y precios. Al igual que las personas físicas, la iniciativa privada espera lograr un cambio importante en la política fiscal del gobierno hacia ella.

Votan palestinos. Ramala. Palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza llenaron los centros de votación para sus primeras elecciones generales, pero la atmósfera era tensa en Jerusalén, donde hubo protestas de que la policía intimidaba a los votantes. Muchos consideraron al votación como un paso importante hacia el establecimiento de un estado independiente. Yasser Arafat, dirigente palestino, está postulado para asumir la presidencia del gobierno autónomo palestino.