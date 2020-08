Nueva maniobra en el negocio de la basura

Dicen que una nueva maniobra legal y política está en curso de parte del alcalde Chapman para coronar a OP Ecología en el servicio de basura.

Deslinde. El alma le regresó al cuerpo a los operadores y seguidores en Ahome del líder de las Redes Sociales Progresistas, Gerardo Vargas Landeros, después de que el presidente nacional de ese proyecto de partido, Fernando González, definió que no está interesado en buscar la gubernatura de Sinaloa, como corrió la versión tras una reunión de este con otros líderes de ese partido en ciernes. Con eso, las aspiraciones de Vargas Landeros, exsecretario general de Gobierno, quedan intactas en su camino por la gubernatura. Sin embargo, lo que también salió en claro es que para la candidatura no irá de día de campo, porque cuando menos hay uno más que le interesa participar en el proceso interno. Pero ya es una ventaja para el exdiputado federal que no sea el yerno de la exlíder magisterial Elba Esther Gordillo.



El engaño. En el debate de las cuentas públicas de Ahome, el alcalde Guillermo “Billy” Chapman quedó exhibido en palabras de la propia tesorera, Ana Ayala Leyva; el secretario Juan Fierro y su asesor jurídico Moisés Cadena. Desde que llegó al poder, Chapman no se cansa de acusar a la pasada Administración priista de malos manejos de los recursos, pero Ayala, Fierro y Cadena salieron a dar una conferencia de prensa para aclarar que todo está bien, que las observaciones hechas a las cuentas públicas de 2018 por la Auditoría Superior del Estado estaban prácticamente todas solventadas. Los funcionarios chapmistas salieron a dar la cara porque no se la acaban al salir a relucir que en sus primeros dos meses de Gobierno les aparece una deuda millonaria sin fuente de pago. Entonces, si salen a decir que las cuentas de la Administración priista están bien y la parte que le corresponde a ellos también, ¿en dónde están las corruptelas del Gobierno priista pasado a las que hace alusión Chapman? Ya está claro que su “rollo” es solo para lucirse y querer apantallar en falso.



¿No que no? Dicen que una nueva maniobra legal y política está en curso de parte del alcalde Chapman para coronar a la empresa OP Ecología, con el fin de desplazar a PASA en el servicio de recolección de basura. Se habla que ya la Comisión de Hacienda trae un dictamen a favor de hacerle válido el contrato a OP Ecología, pese a que la empresa no cumple cuando menos hasta ahorita con el relleno sanitario. Además, está en proceso un juicio de amparo en el que el Juzgado Séptimo de Distrito dejó sin efecto la suspensión definitiva que le había otorgado a OP Ecología, en el que PASA es el tercero interesado. Dicen que a Chapman y sus funcionarios les encanta meterse en problemas. Para ello, ayer el alcalde citó a sesión extraordinaria de cabildo para mañana.



Cambios. Gilberto Esquer Suárez y Karina Luna Estrada tomaron protesta como coordinador y secretaria de la Mesa Técnica Interinstitucional del PRI en Ahome. Les tomó protesta el presidente estatal del tricolor, Jesús Valdés. Esquer y Luna dirigirán el proceso de renovación de los órganos electorales y de la estructura territorial, de cara al 2021. En pocas palabras, el reacomodo del poder interno, pues.



Manos a la obra. Este fin de semana quedó claro para algunos fortenses el proyecto del empresario transportista Vicente Pico rumbo a la alcaldía de El Fuerte. El sábado tuvo reunión en Jahuara y visitó a algunos en El Fuerte, y ayer estuvo realizando visitas domiciliarias en Tetaroba, Chinobampo y Capomos. Dicen que Pico está en la etapa de consulta con los fortenses para “medirle el agua a los camotes” de si le sigue para adelante o no. Retomó la cantaleta de López Obrador: lo que el pueblo diga. Pero por lo pronto, el empresario transportista trae “argüende político” en el alteño municipio.