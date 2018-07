Nueva mayoría

No solo en la titularidad del Poder Ejecutivo federal, sino en el Poder Legislativo, local y federal, Morena será mayoría; particularmente en Sinaloa, Sonora, Hidalgo, Estado de México y otras entidades del país, aunque los gobernadores sean del PRI, Morena va a cogobernar, porque tendrán mayoría en municipios y el Congreso. La aprobación de cuentas públicas, que tienen que ver con la revisión del ejercicio de dineros del erario, así como el presupuesto de ingresos y egresos, el nombramiento de magistrados del poder judicial, el de fiscal, el titular de la Auditoría Superior, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, integrantes del tribunal contencioso, entre otras facultades, son responsabilidad exclusiva del Poder Legislativo, igual que las reformas normativas y creación de nuevas leyes. La responsabilidad es mucha, las expectativas también, sobre todo en entidades como Sinaloa, donde el Congreso había sido eternamente controlado por el PRI, y donde se espera que en los próximos meses haya cambios de fondo en las formas y contenidos del quehacer político. ¿Será?El ahorro que habrá en el ejercicio de los dineros públicos, con el plan de austeridad que ha presentado AMLO, y que empezará a concretarse a partir de la aprobación del presupuesto a nivel federal, permite suponer que habrá más recursos para apoyar a los sectores más vulnerables y para empujar obras y el desarrollo social del país y del estado, por ello, se requiere que desde ya, los que fueron electos empiecen a ocuparse de construir propuestas y prefigurar las reformas que requieren impulsar.Sobre todo en lo local, ya que Sinaloa es de las entidades más rezagadas a nivel nacional en salarios, es de los estados donde menos se gana y más se gasta, con problemas graves en temas de seguridad, corrupción, desigualdad, falta de industrialización, entre otros.Quienes van a cogobernar ocupan prepararse, y elaborar buenas propuestas en lo local, diagnósticos y planes de trabajo, ya que tendrán el mando a nivel federal, municipal y en el Congreso del Estado. Sin embargo, hasta hoy se ve poco liderazgo y escasa formación en quienes arribarán como mayoría en los poderles locales. ¿O no?A nivel federal AMLO lleva el timón de Morena, y nadie duda que es un político experimentado y con amplio liderazgo, con aciertos y errores, porque no hay perfección en el ejercicio del poder, pero, a nivel estatal y municipal no se ven liderazgos fuertes en Morena ni tampoco alguien que los congregue, salvo AMLO en el país. Se supone que los candidatos al Senado podrían jugar ese rol y liderazgo, pero, se sabe que algunos de los alcaldes y diputados electos, no aceptan que Rubén Rocha e Imelda Castro los dirijan, y tampoco juega el rol de mando Raúl Elenes, quien es el comisionado estatal. Tienen poco tiempo para organizarse, y mucha urgencia de estar a la altura de las exigencias y del amplio respaldo que la ciudadanía les brindo. ¿O no?No cabe duda que a los miembros del PRI-AN les sorprendió su derrota, y en vez de aprender del revés electoral y del rechazo de los electores a sus candidatos, se han dado a la tarea de impulsar en forma desesperada iniciativas de reformas y endeudamientos, queriendo de antemano auto protegerse de la nueva mayoría que asumirá el control del congreso.Se ven mal y exhiben sus malas prácticas, además que las reformas que impulsan podrán ser revertidas en corto plazo. ¿O no?