Nueva presidenta en Ecuador

audima

HISTORIA EN EL DEBATE-

12 de febrero de 1972

Relaciones con China en tres meses. El presidente Luis Echeverría regresó a la capital después de asistir a una importante reunión sobre política exterior en la que virtualmente anunció que su gobierno establecerá relaciones con China comunista en el término de tres meses. “Es un asunto que está siendo estudiado con todo el interés posible y una de las cuestiones que habrá de perfilarse en los próximos meses”, declaró Echeverría, durante una reunión de los embajadores acreditados por México en Norteamérica y el Caribe.

Nuevo reglamento del Registro Civil. Con miras a ejercer un control más estricto a los nacimientos de personas en la entidad, tanto para fines estadísticos como legales, se aplicarán las disposiciones del nuevo reglamento del Registro Civil. Introduce modificaciones sustanciales y señala sanciones y obligaciones para padres de familia, médicos y matronas que no den aviso oportuno de los nacimientos que atiendan, tanto cuando estos se verifiquen en clínicas o centros médicos, o bien en domicilios particulares.

Misión espacial internacional. Washington. Tres astronautas estadounidenses y tres cosmonautas soviéticos podrán tripular la primera misión espacial internacional en junio de 1975. El vuelo depende de que la Unión Soviética acepte un plan presentado en diciembre último en Moscú por especialistas norteamericanos. La NASA dijo que expertos de ambas naciones están estudiando desde 1970 la posibilidad de acoplar astronaves en órbita para permitir el cambio de visitas en el espacio.

Fiesta para Eduardo Magallanes. En La Presita se efectuó la fiesta infantil que los señores José Francisco Magallanes y Gloria Ivonne Quiñónez de Magallanes ofrecieron en honor de su hijo Víctor Eduardo con motivo de su cumpleaños. Todos los invitados llegaron puntuales a la cita para disfrutar del sinfín de detalles preparados especialmente por la señora de Magallanes. Entre los asistentes estuvieron Jorge Raygoza, Héctor Velderráin, Héctor García, Jaime Ibarra y muchos pequeños más.

12 de febrero de 1997

Intereses ocultos en la PGJE. La investigación de los jóvenes desaparecidos está plagada de fallas, omisiones y una notoria carencia de profesionalismo, que ha llevado a la nada y al planteamiento de una reconstrucción total de la averiguación previa, ante intereses ocultos que prevalecen en la Procuraduría de Justicia del Estado. Se cuestiona si las deficiencias obedezcan a ineptitud, temor, corrupción o instrucciones superiores. Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, resultan inconcebibles las graves omisiones que cometen los servidores públicos.

Acabar al EPR con medios no jurídicos . Oaxaca. “Acabar totalmente con el Ejército Popular Revolucionario llevará tiempo, pero combatirlo y reducirlo sí se puede hacer, aunque hubiéramos llegado rápido a las cabezas empleando otros medios no jurídicos”, reconoció el procurador de Justicia, Roberto Martínez. Agregó que la actuación de los cuerpos policiacos se ajustará la ley, pues no hay cárceles clandestinas operando en la entidad, y la procuraduría “no cuenta con ninguna oficina de tortura”.

Nueva presidenta en Ecuador. Quito. La vicepresidente Rosalía Arteaga, asumió la jefatura del Estado con una exhortación a la “concertación” tras la destitución del presidente populista Abadalá Bucaram. Arteaga, abogada de 40 años, tomó el mando de la nación luego que fuera designada por el Congreso presidente temporal. Alentó a los ecuatorianos a derrotar la pobreza, la corrupción y la violencia, a través de una amplia conciliación. Afirmó que las fueras armadas han dado a la clase política, una lección histórica.

Fue una alusión al papel de los militares que mediaron en una crisis política, luego que el Congreso destituyera a Bucaram por "incapacidad mental". Ella recibió un mandato del Congreso por tiempo limitado, no determinado, hasta entregar el poder a un presidente interino a designar más adelante por el órgano legislativo, quien en el plazo de un año, debe llamar a elecciones presidenciales. El ganador de esos comicios debe asumir el poder en agosto de 1998 hasta el año 2000.