Con su debut como director, el también guionista Sergio G. Sánchez (1973, Oviedo) escoge un hueso duro de roer: relatar una historia con tintes góticos, que no deje fuera ninguno de sus elementos principales (la mansión vieja y alejada, el grupo compacto, el secreto, la incapacidad de salir de ese lugar en el que se encuentran y, claro, el elemento sobrenatural); buscando una nueva “vuelta a la tuerca” para que la revisión valga la pena. Y aunque su debut se medio enreda con alguna de sus propias subtramas, el resultado, que acá conocemos con el genérico título de Secretos Ocultos (2017, España), aunque me referiré a ella con su nombre original: El Secreto de Marrowbone; claro que hace valer el boleto.Es 1969 y una mujer británica (Nicola Harrison) regresa a la mansión que dejó hace 30 años. Regresa con sus cuatro hijos. Ese lugar es la mansión Marrowbone y no está en Inglaterra, sino cerca de un poblado anónimo en el noroeste de Estados Unidos. Y la razón de ese regreso es un “incidente” que los ha hecho hasta cambiar de apellido: “Ya no somos Fairbairn. A partir de ahora, nuestra apellido será Marrowbone”, les dice la mujer a sus hijos antes de trazar una línea en el piso con su pie y plantear que una vez cruzada esa línea, el pasado desaparece y la historia de la familia inicia ahí. Pero la mujer muere pronto debido a una enfermedad, y deja a cargo de la familia al mayor de los hermanos, Jack (George McKay). Y para que el Estado no divida a los hermanos, queda decidido que su muerte será un secreto hasta que Jack, de 20 años, cumpla 21 y pueda reclamar legalmente la custodia del resto de sus hermanos.Un día, mientras la hermana Jane (Mia Goth) se arregla el pelo en una de las habitaciones del segundo piso, una bala entra por una de las ventanas. Jane se asoma, ve quién la ha disparado y le grita a Jack. Entonces, pasan seis meses y todo ha cambiado. Los hermanos, que antes salían a pescar y recorrer los caminos, viven ahora encerrados, al grado que el segundo de los hermanos, Billy (Charlie Heaton), no deja de rebelarse. Jack tiene una cicatriz en la cabeza. Los espejos de toda la casa han sido cubiertos, y el menor de los hermanos, Sam (Matthew Stagg), alega que “el fantasma” aún está detrás de las paredes de la vieja y cada vez más ruinosa mansión. Y para colmo, un abogado llamado Porter (Kyle Soller) los visita cada tanto pues huele a que los Marrowbone ocultan “algo”.Como apuntaba al inicio, El Secreto de Marrowbone (o Secretos Ocultos) es una entretenida opción en la que el también guionista de El Orfanato (2007, Bayona) nos presenta su apto debut tras la cámara. Lo mejor, sin duda, el trabajo de los jóvenes actores (hay que sumar a Allie, una vecina interpretada por Anya Taylor-Joy) y el hecho de que estamos ante una historia de horror que no se “ceba” con los “jump-scares”. Aunque también hay que destacar el trabajo de cámaras de Xavi Giménez y los hermosos y a la vez angustiantes escenarios naturales españoles..