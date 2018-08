Nuevas caras en el Tricolor

Soplan aires frescos y de renovación en la Selección Mexicana. Con la llegada de Ricardo Ferreti como director técnico interino del Tri, el llamado de jugadores jóvenes marca la pauta. Se mecen en la cuna de los 18 y 20 años. El llamado es para los juegos amistosos ante Uruguay y Estados Unidos. Pero ellos podrán destacar para siguientes compromisos, aun oficiales. José Abellá, Jesús Angulo, Gerardo Arteaga, Roberto Alvarado, Diego Lainez y Erick Aguirre son las nuevas caras. Esos que le pueden cambiar el rostro al Tricolor. Vendrán eliminatorias mundialistas en un corto lapso y los cambios deben ser para mejorar. Después de la Copa del Mundo en Rusia 2018 muchas selecciones estarán renovándose. Y México no puede ser la excepción. A la par con esta mutación, algunos jugadores ya están pidiendo su retiro de compromisos oficiales. Lo hacen en Europa, Sudamérica, Centroamérica y hasta en el Caribe. Así, la afición deberá ir conociendo a los nuevos inquilinos.. Y a propósito de ralpas, gulmus, machirris, -traducción- “No hay penas en el corazón, so pena que no resistas”. ¡Ai´sí! Y Ferreti, técnico del equipo Tigres de la UANL, ha comprobado que tiene una estrella en su carrera profesional. Como estratega interino de la Selección no lo ha hecho mal. Y ahora da en el clavo con estas convocatorias, donde incluye a Erick Gutiérrez, quien fue al Mundial y vio los toros desde el banquillo.El “Guti” pudo haber sido diferencia, pero Osorio ni enterado.