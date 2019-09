Nuevas formas...Nuevas reglas. Acceder a mejoras en el presupuesto estatal no será poca cosa. La Cámara de Diputados tendrá en sus manos la revisión y aprobación del Presupuesto 2020. Y habrá de verse qué tan dispuestos se muestran para mejorar lo que se anunció que se destinaría a pesca, turismo y agricultura. Los tres sectores considerados como los más importantes para Sinaloa. Esos tres sectores que precisamente ven reducidos sus presupuestos. El gobernador Quirino Ordaz Coppel lo reconoce sin tapujos. Que la propuesta de presupuesto 2020 para pesca, turismo y agricultura se redujeron. Y se necesita mejorarlos. Y por ello, el cabildeo ante los diputados federales. Con todos, no solamente los de Sinaloa, tendrá que hacerse. El primer paso ya se dio con la reunión entre el gobernador y los diputados federales de Sinaloa. Encuentro al que asistió su coordinador, Mario Delgado. El gobernador sabe que bien fundamentadas las propuestas, pueden tener respuesta positiva. Habrá que cabildear en forma importante con los integrantes de la Comisión de Presupuesto, que encabeza el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar. Quirino acudirá con quien sea necesario para solicitar que se mejoren los presupuestos de turismo, pesca y agricultura. Tocará las puertas que sean necesarias. Hablará con todos los actores que tengan algo que ver con el tema. Y también se muestra dispuesto a encabezar a los agricultores, a los pescadores y miembros del sector turístico de Sinaloa ante quien sea necesario para explicar y fundamentar con claridad la necesidad de apoyar a esos tres sectores.

Créalo. Pese a la crisis que vive el Instituto de Cultura. A pesar también de que un grupo lo mantiene secuestrado y el escándalo es público y notorio, ya hay quienes han comenzado a planear el próximo carnaval. Así como lo leen. Y se planea fuera de las oficinas de Cultura. Y lo planean los mismos que hicieron el anterior carnaval, y que algunos de ellos han dejado de pertenecer oficialmente a Cultura. Fuentes de ese Instituto confirman que Linda Chang junto con Carlos Lizárraga (socios creativos) y a José Ángel Tostado, del anterior carnaval, ya están en los preparativos. Ya hasta hablaron del tema de la próxima fiesta del pueblo. Y la propuesta vino, nos dicen, de Guillermo Carrillo. Sería “Fiesta en América”. Pero el nombre no fue aceptado por la “Peque” Chang y compañía. Quedó cancelado, mas no así el proceso que continúa sobre la planeación del carnaval, y sobre todo el contacto y selección de quienes podrían ser los proveedores, artistas, coreógrafos y demás que son necesarios para la celebración. No parece importarles estar en medio de un huracán. El negocio es primero.

Lo poco que quedaba. Las dos instituciones que gozaban del mayor respeto de la mayoría de los mexicanos están a punto de dejar de serlo. Ejército y Marina eran puestos de ejemplo como la alternativa final cuando de combatir a la delincuencia organizada y criminales peligrosos se trataba. Pero hoy, cualquier manifestante, y no se diga delincuente, se siente con el derecho de insultar y agredir físicamente a nuestros soldados y marinos. La orden presidencial es no “agredir al pueblo”. Y está bien. Pero se olvida AMLO de que los soldados y marinos son también pueblo. Y que están para garantizar la seguridad de los ciudadanos pacíficos. Con un “¡Fúchila...Guácala!” no se puede avanzar.