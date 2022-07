Nueve asociaciones no cumplen con convenio de donación con el Ayuntamiento

La comuna de Ahome inició los procedimientos para recuperar nueve terrenos que habían sido donados en administraciones pasadas a organizaciones y asociaciones civiles. Esto porque no cumplieron con las condiciones del convenio que signaron en el momento de la donación que autorizó cabildo.

Son nueve lotes los que la síndica procuradora Cecilia Hernández detectó en la investigación que los regidores le autorizaron hacer en ese tema. Lo deseable es que los representantes de las organizaciones y asociaciones los entreguen en forma voluntaria y no esperar al litigio. Si no cumplieron por años es que no tuvieron la capacidad de ejecutar el proyecto que tenían contemplados.

Se les dio la oportunidad y como no la aprovecharon, ahora la comuna recoge los lotes para hacer un mejor uso de los mismos. El patrimonio del municipio tiene que usarse para el beneficio social.