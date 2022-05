Nuevo ataque de grupos armados en Sinaloa, ahora contra la Guardia Nacional

audima

El Sinaloa real. Un grupo fuertemente armado sometió a oficiales de la Guardia Nacional. Al mismo tiempo, los delincuentes bloquearon por varios minutos la autopista Mazatlán-Tepic, en el tramo de Villa Unión-El Rosario. Los hechos se reportaron ayer a plena luz del día. El grupo armado se movilizó en por lo menos 10 unidades. Algunas de ellas, se aprecian en el video, que son de modelo reciente. Hasta donde se logró saber, los delincuentes sometieron a los oficiales de la Guardia Nacional que se encontraban en dos unidades. No se reportaron lesionados. Testigos de esta acción fueron automovilistas que circulaban por ese tramo justo cuando se daba la acción de estos delincuentes. Esta acción contra elementos de seguridad federal en Sinaloa se suma a la que recientemente se registró contra elementos del Ejército que, en la zona de La Noria, fueron sometidos por un grupo de delincuentes. En esta ocasión, los solados sí fueron agredidos tanto físicamente como verbalmente. De este hecho circuló en redes sociales un video tomado por los mismos delincuentes que se observaron portando armas de grueso calibre. El de ayer por la autopista Mazatlán-Tepic y el de La Noria, ambos trascendieron por otros canales, no los oficiales. El de ayer contra elementos de la Guardia Nacional fue videograbado por particulares. El de La Noria fueron los propios delincuentes quienes grabaron y lo divulgaron. ¿Cuántos casos más habrá y que no trascienden a los medios?

La otra cara. Mientras elementos de la Guardia Nacional eran sometidos por un numeroso grupo de sujetos armados en el sur de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya declaraba que los homicidios violentos en el estado ha sido el menor desde el 2010. En su semanera de ayer, Rocha Moya comparó que, en los primeros cuatro meses del presente año, comparados con el mismo periodo de otros años, los asesinatos violentos bajaron considerablemente. Y dio números. De enero a abril de este año se han registrado 157 homicidios, mientras que en el 2021 fueron 205. Es probable que las cifras oficiales sean correctas. Pero la realidad del Sinaloa que viven muchos ciudadanos es otra en percepción y en hechos. Como lo sucedido ayer en la autopista Mazatlán-Tepic. En la comunidad de La Noria. Hay grupos de civiles fuertemente armados circulando por todo el estado y eso lo único que provoca es temor entre la población.

De Ripley. El alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez le abona al descrédito. ¡Mira que declarar que la visita de delincuentes a Mazatlán promociona su imagen! Es decir, “El Químico” ve como un beneficio para Mazatlán el hecho de que vengan delincuentes de todo calibre, según él, a “vacacionar”. Y lo hacen porque Mazatlán es un buen destino turístico. Se refirió a la detención de un capo del Cártel Jalisco Nuevo Generación registrado en Mazatlán. Y eso al “Químico” le parece bien. “Porque promociona a Mazatlán para que más personas lo conozcan”. No pues, ¡guau! El alcalde no se da cuenta que para el turismo familiar que debe ser impulsado, lo que se requiere es ofrecer entre otras cosas una ciudad tranquila, sin riesgos para los visitantes. Y que se diga que a Mazatlán llegan delincuentes y se aprehende a narcos, para nada abona a la tranquilidad que aspiran contar las familias que llegan al puerto. Pobre visión.

Persecución y represión política. Los líderes nacionales de PRI, PAN y PRD anunciaron ayer que acudirán a los tribunales en México y el extranjero para denunciar lo que consideran una campaña de persecución política y represión propias de una dictadura.