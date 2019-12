Nuevo escándalo en el Congreso. Cuando se pensaba que ya se había visto todo, los diputados de Morena vuelven a superar la capacidad de asombro del ciudadano. Ahora le tocó al diputado Pedro Villegas Lobo, del cual circuló un video porno por todos los rumbos de Sinaloa. De la pelea por los dineros que llevó a desconocer por horas a su líder en el Congreso del Estado, Graciela Domínguez. Al escándalo de que recibieron “lana” algunos diputados. De la ignorancia arraigada en el Congreso, ahora brincaron a un escándalo que los pinta de cuerpo entero. El diputado Pedro Villegas Lobo aparentemente convirtió una de las oficinas del Congreso del Estado en un burdel. Sin respeto alguno a lo que es y representa el recinto legislativo. A la dignidad de la mujer que aparentemente solicitó un apoyo y a cambio se le obliga a tener sexo con el diputado de Morena. Digno de la peor ralea. Hay voces que se han levantado en el estado para exigir la renuncia de ese diputado. Para que Morena de inmediato lo excluya de sus filas. Pero se les olvida que un cargo de elección es irrenunciable. Salvo los casos que contempla la Ley y la modificación al artículo 60. El caso habría que ser revisado. Lo cierto es que gente como ese diputado, Pedro Villegas Lobo, llegaron a esos cargos al abrirse la puerta de Morena. Y el ciudadano votó por ellos sin saber la clase de calaña que eran.

Ineptos, groseros y soberbios. Los alcaldes de Morena en Sinaloa están cortados con la misma tijera. Los legisladores también. Un año ha sido suficiente para que los ciudadanos se dieran cuenta que se equivocaron al votar por ellos. Lo peor es que alcaldes y legisladores no han entendido que ellos no ganaron. Que quien los hizo “ganar” y que el ciudadano votara con los ojos cerrados por todos los de Morena fue Andrés Manuel López Obrador. Pero eso no lo entienden. Mucho menos lo aceptan. Ayer, el alcalde de Culiacán, Jesús estrada Ferreira, arremetió nuevamente contra los medios de comunicación. Amenazó con actuar en contra de Línea Directa y TVP. Los calificó de “terroristas”. No es la primera ocasión que Estrada Ferreiro arremete contra los medios de comunicación. Contra los periodistas ya lo hizo antes y es seguro que lo volverá hacer. Igual que en Mazatlán, el alcalde de Morena, Luis Guillermo Benítez, ha descargado sus frustraciones de no cubrir las expectativas de un presidente, atacando a los medios de comunicación. Y brincó la línea de las descalificaciones. Llegó a atacar a propietarios de medios, como es el caso del empresario Rodolfo Madero, a quien le “clausuró” la construcción de un complejo turístico. Aquí el Químico ha intentado “arreglar” a los periodistas ofreciéndoles “tacos de carne asada”. En Ahome el alcalde que también llegó con la ola morenista, pero con las siglas del PT, Guillermo Chapman, trae pleito contra el mundo. A estos tres se les sumó el alcalde de Escuinapa, también de Morena, Emmet Soto, que acaba de ser denunciado por la síndica procuradora, Olivia Santibáñez. El sello que distingue a estos alcaldes de Morena es su falta de resultados, la ausencia de programas y objetivos claros que busquen por lo menos mejorar los servicios elementales que están obligados a otorgarle a los ciudadanos: aseo y limpia, seguridad y alumbrado público. ¡Nada! Pero eso sí, abundan entre todos ellos los conflictos, las peleas, con grados de soberbia e ineptitud.