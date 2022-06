Nuevo escándalo en la Japama: funcionario usa vehículo oficial para viajar a Obregón, Sonora

audima

Un funcionario de la Japama usó una unidad oficial para viajar a Ciudad Obregón, Sonora, el pasado fin de semana. Esto fue exhibido públicamente y la justificación que puso fue que se trasladó a la ciudad sonorense por una emergencia familiar.

EL PROBLEMA es que no avisó a nadie de su salida en el automóvil oficial para atender una urgencia familiar. Se puede entender que, de no haber de otra, en una emergencia se echa mano de la unidad oficial, pero cuidando las formas para no levantar suspicacias como las que hay en este caso.

En principio, no se especifica la naturaleza de la urgencia y da la casualidad que se dio en fin de semana. El alcalde Gerardo Vargas ordenó una investigación. Esta se debe de centrar en el motivo del viaje, si era o no una urgencia, si tenía o no otra opción de traslado, etc. Ya en el resultado se sabrá si se maniobró para salvarlo.