Nuevo escándalo por la solicitud de una concesión para un nuevo corralón en la ciudad

El regidor del Partido Sinaoloense Carlos Roberto Valle Saracho fue señalado por el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, de estar involucrado en la solicitud que un particular presentó al cabildo de una nueva concesión para una pensión vehicular municipal. Es más, lo señaló de estar atrás de ese proyecto como un pago de cuota en esta administración municipal.

Este le puso nombre a la sospecha que tienen muchos de que alguien de este gobierno podría beneficiarse de este proyecto.

Por lo pronto, nada le quita lo sorpresivo de la solicitud y más por la forma en que se está tratando.

Los regidores de la Comisión de Hacienda tienen en sus manos el caso sin revelar mayor información del solicitante.

Al margen de todo, hay coincidencia de no pocos de que una nueva concesión para una pensión vehicular no se necesita. No hay argumentos válidos para aprobar esa solicitud.