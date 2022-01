Nuevo gobierno en Nicaragua

audima

HISTORIA EN EL DEBATE-

11 de enero de 1972

600 millones para viviendas populares. El presidente municipal Nicanor Villarreal, anunció que el día de hoy se abrirán las inscripciones entre los aspirantes a contar con viviendas populares dentro de los terrenos expropiados al ejido Jiquilpan, las cuales se llevarán a cabo en las oficinas que se instalarán en el salón de Cabildos. El propósito del ayuntamiento y de las autoridades del gobierno del Estado, es el de brindar el mas decidido respaldo al programa habitacional y el de que logre inscribirse el mayor número de aspirantes de esta población.

Continúa la limpieza en la Municipal. Por órdenes de la superioridad, la inspección general de Policía informó haber prescindido de los servicios de dos agentes más, sin revelar los motivos, cuyas vacantes serán cubiertas en el curso de la presente semana. Uno de los agentes, destacamentado en el penal, aparentemente se le despidió por “dormirse y haberle robado alguien, su arma”, pero esta versión fue desmentida después por sus compañeros. El cese fue ordenado por la superioridad.

EU no reconoce el estado de Bangla Desh. Washington. La Casa Blanca dijo que por el momento, no planea reconocer a Bangla Desh, anteriormente Paquistán Oriental. El secretario de Prensa, expresó que “nuestra posición en esto y en cualquier reconocimiento de Bangla Desh no ha cambiado. Por el momento no planeamos reconocerlo”. Añadió que la cuestión de ayuda humanitaria a esa región, “está siendo considerada, pero hasta el momento, no se han tomado decisiones”.

Conjunto “Guerrillas” triunfa en Mazatlán. El formidable conjunto, que triunfa en el Hotel Camino Real de ese hermoso puerto, y que está contratado por la importante hotelera para actuar no sólo en nuestro país, sino también en Europa, no es otro que el que nació en Los Mochis, bajo el nombre de “Generación 2000”, integrado por jóvenes elementos que han sido dirigidos por los hermanos Hernández de la Mora. Su éxito ha sido arrollador, por lo que logró el contrato de exclusividad con esa cadena hotelera.

11 de enero de 1970

Camioneros dejan sin servicio a la ciudad. En protesta por la voracidad de la banca, los desmedidos incrementos en combustibles que provocaron la descapitalización de los transportistas y la amenaza de embargo a camiones, los permisionarios del transporte urbano suspendieron el servicio y realizaron una marcha. Con alrededor de 350 unidades la Unión de Trabajadores del Volante y la Alianza de Transportes Urbanos realizaron una marchamóvil, como medida de presión por la cerrazón del gobierno y la banca, a quienes acusaron de insensibles.

Rechazan alianza PAN-PRD. México, D.F. El CEN del PAN acordó proponerle al Consejo Nacional Panista rechazar una alianza con el PRD, informó su líder, Felipe Calderón Hinojosa, al término de la rueda de prensa. El CEN no puede imponer a sus militantes, particularmente a aquellos que se vieran afectados por la postulación de candidatos diferentes a los del PAN, un criterio que no comparten, sobre todo porque esa decisión implica una violación estatuaria, dijo Calderón.

Nuevo gobierno en Nicaragua. La presidenta saliente, Violeta Chamorro, entregó la banda presidencial al político liberal Arnoldo Alemán, en una ceremonia de investidura a la que asistieron siete jefes de Estado, el príncipe de Asturias y otras 60 delegaciones de todo el mundo, así como unas 25 mil personas. Tras la entrada al Estadio nacional de Managua de las personalidades extranjeras invitadas al acto, el presidente electo llegó al estadio en un automóvil descapotable y fue recibido con aplausos.

Durante la entrada de alemán al estadio, el cantante argentino Ramón 2Palito" Ortega, exgobernador de la provincia de Tucumán, Argentina, invitado por el nuevo presidente de Nicaragua para esa ceremonia, interpretó la canción "Yo tengo fe". La presidenta saliente, en una breve intervención, dijo que se retiraba satisfecha de haber cumplido con todo su corazón.