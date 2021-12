Nuevo pleito en el estado, Estrada, Rocha y diputados se agarran por predial

Otro pleito. El alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro tronó contra el gobernador Rubén Rocha Moya. No se equivoquen. No son de partidos diferentes. Son del mismo partido. Estrada Ferreiro acusó a Rocha Moya de estar atrás de la decisión que tomaron los diputados en el Congreso del Estado de establecer un aumento del 2.5 al 4 por ciento al impuesto predial, cuando él pidió que fuera de un 6 por ciento. Ni crea que Estrada Ferreiro lanzó estas declaraciones en la comodidad de su oficina. Lo hizo en las mismísimas instalaciones del Congreso del Estado donde señaló que Rocha Moya que “al no actualizarse el impuesto predial de acuerdo a la inflación, obedece a intereses políticos del gobernador”. Les pidió a los diputados votar “como les da la gana…Pero como les digan”. Y exclamó: “A mí no me manda el gobernador ni los diputados, más que cuando hacen leyes, las tengo que respetar siempre y cuando estén en el marco constitucional”. Estrada Ferreiro advirtió que la decisión de los diputados de no incrementar al 6 por ciento el predial, tendrá consecuencias jurídicas. El alcalde de Culiacán arremetió contra los diputados Marco Antonio Zazueta, Serapio Vargas y Pedro Villegas Lobo, a quienes acusó de ser unos “porros y les pagan para ello”. Adelantó que podría demandar a los 37 diputados locales.

Le entra Rocha Moya. Horas después de las declaraciones del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, el gobernador Rubén Rocha Moya manifestó que acusarlo a él de que está atrás de las decisiones tomadas por el Congreso, “son una falta de respeto al Congreso”. Calificó como una “tontera de él (Jesús Estrada Ferreiro), de acusarlo”. Para Rocha Moya con las declaraciones que hace Estrada Ferreiro, “se desfigura mucho”. El tema del impuesto predial está enfrentando al gobernador, a los diputados locales y al alcalde de Culiacán, al que pudiera sumársele de un momento a otro el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, que solicitaba un aumento superior al 4 por ciento.

Que se ponga a trabajar. El presidente del Partido Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres, le pidió al gobernador Rubén Rocha Moya dejar de pelearse con todos. De dejar de medir fuerzas con el Sindicato de la Sección 53 y que se ponga a trabajar. Torres advirtió que Sinaloa tiene prisa y eso no lo ha entendido Rocha Moya. No hay tiempo que perder para responderle a los sinaloenses sus demandas y llevar a cabo los programas de gobierno que beneficien a la población. Y es que Rocha Moya intervino en el pleito entre el alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez y el líder del Partido Sinaloense Melesio Cuén, por cargos en el Ayuntamiento. El alcalde no cumplió los acuerdos con el PAS. Y Rocha Moya le dio la razón. Luego abrió fuego innecesario contra el líder del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada, a quien descalificó porque lo criticó de andar haciendo pozos dónde no hay agua. Luego vino el choque con la dirigencia del SNTE Sección 53 también por plazas y ahora en pleito con el alcalde de Culiacán. ¡Que se ponga a trabajar!

Por cierto. Sergio Torres, líder de MC en el estado, se mostró extrañado con la ignorancia del gobernador en torno al ataque que sufrió el 2 de diciembre el exalcalde de Escuinapa, Hugo Enrique Moreno, donde le incineraron tres vehículos de su propiedad. Si el gobernador dice que no hay una denuncia del caso, es porque la Fiscalía General de Justicia no le informó. Negar la denuncia es exhibir la incongruencia del estado y falta de coordinación entre Fiscalía y gobernador.