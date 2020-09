Nuevo pleito por el caso de Pável Castro

Con argucias. El alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, y la mayoría de regidores aprobaron que Pável Castro Félix siguiera como titular del Órgano Interno de Control, a sabiendas que violaban la ley. La argucia legaloide de Chapman y los regidores es que no se trató de una designación, sino una ratificación, lo que no está contemplado en la ley. Sin embargo, el argumento que retoman a conveniencia es que el artículo 67 de la Ley de Gobierno Municipal contempla que el titular del OIC tiene derecho a un periodo más a estar en el cargo. Sí, eso es cierto, pero cumpliendo con el procedimiento de que la propuesta la hace el síndico procurador a cabildo, que hace la designación, como lo establece el citado artículo. Pero en forma tramposa, Chapman buscó un vericueto falso en la ley, y las condiciones políticas jugaron a su favor para ganarle la votación a la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites.



Todo para ganar. La síndica procuradora tiene mucho fundamento legal para entablar la denuncia con el fin de revocar la decisión de Chapman y los mayoría de regidores. La convocatoria que hizo Chapman para la sesión es clave: en el documento se estipula el punto como designación, no como ratificación, que es el argumento que usó para favorecer a Castro Félix. Con esto, se le amarra las manos de entrada al magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Víctor Hugo Pacheco. Pero si se van al fondo, Valenzuela tiene, aparte de la Ley de Gobierno Municipal y de la Ley Responsabilidades Administrativas, los modelos de designación de los titulares de los Órganos Internos de Control, cuyos requisitos, dicen los abogados, tampoco pasa Pável Castro.



Sin tacto. Dicen que Valenzuela Benites se hubiera ahorrado el nuevo pleito legal si actuara con más tacto político. Con inteligencia, le hubiera ganado la partida a Chapman y cumplido con la ley. Pero no, todo por proponer a cabildo uno a su modo y usarlo para tener una plataforma que sirva a sus aspiraciones a la alcaldía. Pero aquí está el punto fino: ¿cómo pensaba sacarlo adelante sin cabildear y obtener los votos de los regidores priistas? Arrancó mal. Los priistas votaron no en favor de Chapman, como lo precisó la presidenta del PRI, Dulce María Ruiz. En realidad, votaron por lógica: no le dieron el voto que les pidió por acusarlos de que en el año 2017 designaron a Pável Castro en forma ilegal. Muchos vieron que fue absurdo de la síndica revivir esa designación porque se sabía que se los iba a echar en contra cuando eran claves en la votación. Lo recomendable, dicen, era cabildear con ellos para analizar algunos perfiles, llegar a un consenso, expedir la convocatoria y cumplir con el procedimiento de designación. Pero no lo hizo. Así, Chapman se regodea y, tras volverla a hacer, se va del municipio, ya que pidió un nuevo permiso.



Jaloneo. A la par de que el comisionado del PT en Sinaloa, Leobardo Alcántara, amenazaba a Morena de que si aceptaban a Gerardo Vargas Landeros como candidato a gobernador ellos se iban a ir solos en las próximas elecciones, el exsecretario general de Gobierno se reunía con el líder nacional del PT, Alberto Anaya, para hacer una “alianza política”. Algunos dicen que lo que diga Alcántara sale sobrando, lo que está por verse. Lo que sí es que Vargas Landeros acapara los reflectores en busca de quién lo postule.



Luz verde. Los que están contemplados en la lista para la candidatura del PAS a la alcaldía de Ahome ya empezaron a muestrearse. Adrián Cázarez es uno de ellos, quien ya mostró sus aspiraciones en forma pública. Y esto es la señal de que el líder estatal, Héctor Melesio Cuen, les dio luz verde a los que tiene contemplados.